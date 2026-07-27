AI紅利改寫職場排序！SK海力士連兩年成南韓大學生就業首選 29日財報料創歷史紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 15:50

最新調查顯示，SK 海力士以 14.2% 支持率連兩年登頂南韓大學生「最想就職企業」，三星電子 8% 居次，CJlive 歐利芙洋 (Olive Young) 以 6.6% 則首次進入前三，Naver(5.1%)、三星生物製劑 (3.6%) 位居四、五名。這一風向逆轉了南韓以往「醫科＞名校＞大廠」的菁英秩序。

(圖:shutterstock)

根據南韓就業入口網站 Incruit 週一 (27 日) 發布針對全韓 1811 名大學生問卷調查 (6 月 4 日至 7 月 19 日) 顯示， 57% 受訪者把票投給 SK 海力士的首要理由是「薪資與福利制度」，該比例在三星支持者中也有 37.2%，而 SK 海力士在男女群體 (14.6%/13.9%) 及人文、工科、自然科學三類專業中均排名第一。

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在 2020—2022 年期間，Kakao 曾三連冠，2023 年三星憑起薪上調奪回榜首。

2024 年，SK 海力士還排不上前十名，但去年 AI 記憶體週期啟動後，SK 海力士一年狂升 8 位登頂。

南韓學者金允俊指出，2025 年前，南韓理工科頂尖人才「棄芯從醫」的報導屢見不鮮，如今半導體職位重成搶手飯碗，而 Incruit 的調查對新人友好，樣本能反映應屆生真實偏好。

SK 海力士周三 (29 日) 將揭露今年第二季財報成績單，14 家券商一致預期營收 84.1 兆韓元、營業利潤 64.1 兆韓元，年比增約 596%，超越 2025 全年利潤，營業利潤率 75%—77%；AI 資料中心與 HBM 貢獻預計總營收 75%。