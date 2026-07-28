南韓散戶棄幣轉股 資金集中SK海力士ETF 交易量超五大加密所7倍

鉅亨網新聞中心 2026-07-28 19:10

根據 Woofun AI 的數據顯示，南韓資本市場近期出現顯著的資金遷徙現象，由過去幾個重點布局的加密貨幣，轉向炒股尋求獲利。

南韓散戶棄幣轉股 資金集中押注兩倍做多SK海力士ETF(圖:shutterstock)

由三星資產管理公司發行的 KODEX SK 海力士單股槓桿 ETF(追蹤兩倍日變動率)，7 月的日均交易額，高達 4.5383 兆韓元 (約 33 億美元)，此規模竟超越南韓 Upbit 等五大虛擬資產交易所總交易量 (約 6,503 億韓元) 的 7 倍之多。

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這項資金流向的逆轉主要受兩大驅動因素影響。首先是 AI 產業紅利，SK 海力士作為輝達 (NVDA-US) 高頻寬記憶體 (HBM) 的核心供應商，在全球 AI 熱潮中極具吸引力。其次是 監管壓力，南韓於 2024 年 7 月實施《虛擬資產用戶保護法》，大幅提升了交易所上市與資訊揭露門檻，削弱了散戶對加密資產的信心，轉向受監管且具透明度的槓桿金融產品。

然而，高槓桿投資工具在帶來收益放大效應的同時，也伴隨著極高的風險。隨著市場情緒過熱與後續半導體股的劇烈波動，許多依賴融資交易的年輕散戶遭受重創。

據當地媒體報導，一位散戶投資者「政浩」在 7 月 13 日南韓股市因 SK 海力士暴跌觸發熔斷的「黑色星期一」中爆倉斷頭，最終因無力償還債務，被迫退掉「全稅房」並搬進簡陋的「考試院」格子間，甚至需仰賴藥物穩定情緒。

另一位在港工作的投資人 Jasmine 則表示，自己是受社群媒體上的「造富神話」感染，因 FOMO(恐慌性跟進) 情緒 而在股價高位買入，隨後面臨毫不留情的套牢與虧損。相較之下，採取保守策略、堅持不開槓桿的投資人，雖面臨市場震盪，但相對能保持資產的安全。