封鎖中國AI不是解方！Meta祖克柏：美國過度監管恐削弱競爭力
鉅亨網編譯余曉惠
Meta(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 接受《金融時報》(FT) 專訪時表示，美國政府不應封鎖中國人工智慧 (AI) 模型，才能取得 AI 競賽優勢，並警告美國的前沿 AI 實驗室若藉由監管形成「監管俘虜」，恐扼殺國內市場競爭。
祖克柏在 FT 周二 (28 日) 刊出的專訪中表示，禁止中國最先進 AI 模型進入美國市場，「不是有效的解決方案」。他指出，美國企業應有系統的找出 AI 發展的瓶頸與障礙，而不是封鎖中國 AI 模型，才能提升與中國 AI 企業競爭的能力。
總部在北京的月之暗面 (Moonshot AI) 推出大型語言模型 Kimi K3 後，程式設計能力引發市場關注，也讓華府再度掀起辯論：中國 AI 開發商究竟是在複製美國模型，還是憑自身研發實力快速縮小技術差距。
川普政府周二宣布，禁止進口部分中國製新型機器人及電力變流器，以保護美國 AI 基礎建設免於國安風險影響，並推動關鍵產業回流美國，因應未來高速成長需求。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也警告，中國企業可能面臨金融制裁，或被列入美國商務部「實體清單」，限制其取得美國技術。
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