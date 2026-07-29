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封鎖中國AI不是解方！Meta祖克柏：美國過度監管恐削弱競爭力 

鉅亨網編譯余曉惠

Meta(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 接受《金融時報》(FT) 專訪時表示，美國政府不應封鎖中國人工智慧 (AI) 模型，才能取得 AI 競賽優勢，並警告美國的前沿 AI 實驗室若藉由監管形成「監管俘虜」，恐扼殺國內市場競爭。

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封鎖中國AI不是解方！Meta祖克柏：美國過度監管恐削弱競爭力  (圖:Shutterstock)

祖克柏在 FT 周二 (28 日) 刊出的專訪中表示，禁止中國最先進 AI 模型進入美國市場，「不是有效的解決方案」。他指出，美國企業應有系統的找出 AI 發展的瓶頸與障礙，而不是封鎖中國 AI 模型，才能提升與中國 AI 企業競爭的能力。


總部在北京的月之暗面 (Moonshot AI) 推出大型語言模型 Kimi K3 後，程式設計能力引發市場關注，也讓華府再度掀起辯論：中國 AI 開發商究竟是在複製美國模型，還是憑自身研發實力快速縮小技術差距。

川普政府周二宣布，禁止進口部分中國製新型機器人及電力變流器，以保護美國 AI 基礎建設免於國安風險影響，並推動關鍵產業回流美國，因應未來高速成長需求。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也警告，中國企業可能面臨金融制裁，或被列入美國商務部「實體清單」，限制其取得美國技術。

 


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