鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 11:00

投資人對美國聯準會 (Fed) 本周會議將如何決策，以及新任主席華許 (Kevin Warsh) 將支持哪些政策，似乎愈來愈感到困惑，但至少有一位關鍵人物似乎相當篤定 Fed 主席的想法。

美國總統川普周一 (27 日) 前往密西根州出席活動途中向媒體表示：「我知道他想做什麼。」他說，華許「想做對的事」，但可能面臨 Fed 理事會部分成員的反對。

‌



川普重申一貫立場表示：「利率應該調降。」

Fed 為期兩天的決策會議將於美東時間周三公布結果，並舉行主席記者會。交易員目前押注，本次會議升息機率約三分之一，反映市場對 Fed 利率決策的不確定性已攀升至多年來罕見水準。

川普表示，華許正受到其他 Fed 官員牽制，並對 Fed 領導層再度提出批評，他說：「你需要取得一些人的同意，而他們或許懷有不好的意圖。」

儘管川普認為華許傾向降息，但華爾街經濟學家普遍認為，目前仍無法判斷這位新任主席的政策立場，因為華許始終未對關鍵議題明確表態。

EY-Parthenon 首席經濟學家 Gregory Daco 指出，由於華許遲遲未透露政策方向，「7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，正演變成一場格外令人費解的會議。」

Daco 表示，華許過去六周頻繁公開發言，包括首次赴國會進行半年一次的貨幣政策報告，但「他其實沒有透露太多內容」。

目前情況甚至異常到，Fed 宣布主席將於周三決策後依慣例舉行記者會，都成了一則新聞。由於華許一直尋求改革 Fed 對外溝通方式，外界一度懷疑是否仍會舉行會後記者會。

過去六周以來，華許多次強調支持 Fed 維持 2% 的通膨目標。

美銀證券 (BofA Securities) 前首席經濟學家 Ethan Harris 說：「華許一再宣示支持 2% 通膨目標，似乎讓財經媒體相信他是通膨鷹派。」但 Harris 認為，自己反而認同川普的看法，華許其實希望降息。