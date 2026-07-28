鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-28 18:40

亞洲科技股的暴跌，周二 (28 日) 將新興市場基準指數推至 3 個月來的最低點，不過油價的回落，幫助歐洲股市和貨幣免受拋售衝擊。

AI焦慮引發晶片股拋售潮 亞洲科技股重挫 新興市場指數創3個月新低(圖:shutterstock)

截至倫敦時間上午 9:52，MSCI 新興市場指數下跌 3.6%，創 6 月下旬以來的最大單日跌幅，並跌至 4 月以來的最低點。

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南韓股市在此次風暴中首當其衝。基準 KOSPI 指數周二收盤大跌 10.8%，盤中更一度因跌幅達 8% ，而觸發熔斷機制，暫停交易 20 分鐘。科技巨頭三星電子與 SK 海力士雙雙暴跌超過 13%。日本股市也難倖免，以科技股為主的日經 225 指數收盤下跌近 4%。台灣的新興市場權重股也隨之走低，亞洲股市整體正走向技術性修正。

德意志銀行分析師 Jim Reid 及其團隊，在一份報告中寫道：「市場目前處於兩難境地：一方面是晶片製造商股票新一輪拋售，另一方面是美伊周末暫停談判的消息，雙方將繼續保持談判狀態。」

在亞洲匯市，印度盧比在央行干預下走強，而印尼盾則因央行總裁意外辭職引發政策疑慮而擴大跌幅。