鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 16:50

貴金屬經歷一段時間的賣壓，近日終於展開反彈，但分析師指出，金價與銀價若要重返今年稍早創下的歷史高點，恐怕仍面臨艱難挑戰。

金銀反彈難重返歷史高點 分析師：黃金仍有修正壓力 白銀有AI需求支撐 (圖:Shutterstock)

現貨黃金周三 (22 日) 收盤約每盎司 4145 美元，現貨白銀為每盎司 59.98 美元，與上周五收盤價相比分別上漲 2.4%、6%。但由於中東局勢變化、油價上漲，兩者周四盤中再度走軟，截稿前，現貨黃金暫報 4097.70 美元，現貨白銀暫報 59.08 美元。。

‌



ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 與 Ewa Manthey 指出，近期金銀走高主要反映投資人趁價格回落進場承接，而非地緣政治或總體經濟基本面出現重大轉變。

目前金價與銀價仍遠低於今年稍早創下的歷史高點。現貨黃金今年 1 月底一度觸及每盎司 5589.38 美元，白銀則曾登上 121.67 美元。

然而由於伊朗戰事推升油價，帶動利率維持高檔、美元走強，使貴金屬吸引力減弱，也讓市場資金轉向其他資產。

Patterson 與 Manthey 說：「儘管中東局勢緊張仍支撐貴金屬，但市場同時也在消化美國經濟數據轉弱，以及能源價格上漲帶來的通膨風險。」

兩位分析師指出，黃金後續走勢仍將高度受到能源市場變化及美國貨幣政策預期影響。相較之下，若工業金屬持續走強，加上避險需求支撐，白銀表現有望優於黃金。

不過，美國銀行 (BofA) 分析師則認為，黃金在 6 月底止的三個月創下 13 年來最差單季表現後，價格仍有進一步回檔空間。

美銀在 7 月 16 日報告指出：「死亡交叉訊號已經出現，加上市場多頭部位仍偏高，以及與過去重大高點的型態相似，都提高黃金陷入進一步且較長時間修正的風險。」

「死亡交叉」是指短期移動平均線 (通常為 50 日均線) 跌破長期移動平均線(通常為 200 日均線)，一般被視為偏空技術訊號。

瑞銀：白銀仍未到理想進場時機

瑞銀 (UBS) 對白銀後市則相對保守，並提醒投資人現階段不宜急於布局。該銀行本周將白銀理想進場價格，由原先約每盎司 55 美元，下修至 48-50 美元區間。

瑞銀策略師 Dominic Schnider 說：「我們認為，中東緊張局勢升高、持有成本增加以及美元維持強勢等逆風短期內仍將持續，對白銀投資情緒形成壓力。」

礦商：牛市未結束 AI 需求支撐白銀

不過，美國金銀礦商 Hycroft Mining 董事長兼執行長 Diane Garrett 認為，近期價格回落只是「正常修正」，並非牛市結束。她說：「商品市場基本面依然非常強勁，尤其是黃金。黃金已超越美國公債，成為全球最重要的資產類別之一，正逐漸成為金融體系的新基礎。」

她表示，投資人愈來愈不願持有由其他國家債務支撐的金融資產，而全球央行已連續 17 個月增持黃金，顯示需求依然強勁。