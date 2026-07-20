鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 19:00

隨著伊朗開始針對行經荷姆茲海峽的船隻發動攻擊，加上美國持續對該國實施空襲，這條全球關鍵水道的航運周一 (20 日) 幾乎陷入停滯，這一情況引發全球對能源供應中斷的強烈擔憂，原油與歐洲天然氣價格應聲上漲。

根據船舶追蹤數據顯示，少數試圖通過海峽的船隻採取了極端的隱蔽措施。一艘掛有馬紹爾群島旗幟的散裝輪在從波斯灣靠近阿曼海域時關閉了應答器；此外，一艘疑似屬於運送伊朗出口物資「影子艦隊」的液化石油氣船也被發現接近該海峽。另一艘馬紹爾群島籍散裝輪則在周日被發現已成功穿越海峽，顯然在航行期間全程關閉應答器。

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據《彭博》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 宣稱，有 4 艘船隻因無視警告並採取「不安全航線」且關閉應答器試圖強行通過。據伊朗媒體引述 IRGC 說法，其中兩艘船隻「發生事故」並被攔截停止。

英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 同時證實了一起海上攻擊。報導指出，一艘船隻在 Kumzar 西北部遭不明彈頭擊中起火，目前火勢尚未撲滅，船隻仍處於漂流狀態，但官方並未透露該船的具體身分。

其中一艘疑似遭伊朗鎖定的對象可能是油輪「Kavomaleas」。此船由希臘 Dynacom Tankers Management 管理，原定於周末前往波斯灣裝貨，但周一被發現錨泊在阿曼穆桑代姆半島尖端。