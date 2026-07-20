鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-20 17:20

在今年 3 月準確喊出市場底部後，美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 再度發出警訊。他認為，目前市場倉位已擁擠到不健康的程度，樂觀情緒近乎泡沫化，投資人在這個夏天最好的選擇不是逢低加碼，而是先行撤退。

美銀喊別「逢低加碼」！撤退為上策、籲緊盯「七巨頭」關鍵訊號。(圖：REUTERS/TPG)

根據美銀最新一期基金經理人調查，該行自製的「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）已衝上 9.6，寫下歷史新高紀錄。

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Hartnett 直言，這個等級的讀數在過去的經驗裡幾乎都指向同一個結論：現在該做的是避險，而不是追高。

他建議的操作方向很明確：撤退風險資產，轉向久期、防禦性資產、高股息股及美元，而非逢低加倉。

至於觀察指標，他點名追蹤七大科技巨頭的美股七巨頭 ETF(MAGS-US) ，一旦跌破 65 美元，恐怕會拖累景氣循環類股全面走弱；但若能站穩 70 美元之上，則可視為市場重新轉強的訊號。

Hartnett 眼中最大的潛在風險，是超大型科技公司若無預警宣布縮減人工智慧（AI）相關資本支出，卻又無法帶動七巨頭股價創高，屆時金融股、券商股與工業股恐將遭到大規模放空襲擊，甚至演變成一場全面性的市場重挫。

本週 EPFR 資金流向數據，某種程度印證了 Hartnett 的擔憂。股市單週吸金 558 億美元，債市進帳 200 億美元，貨幣市場基金卻遭到史無前例的 1196 億美元淨流出，創下 2026 年 4 月以來最大單週撤資紀錄。

同時，科技類股在過去三週合計吸引 488 億美元資金湧入，同創歷史紀錄；新興市場股票單週流入 250 億美元，寫下 2025 年 4 月以來新高。

Hartnett 坦言，基金經理人調查本身對預判行情走向的參考價值有限，但它真正的用處在於揭露當下市場共識有多麼一致，而共識越集中，往往就是逆向操作的最佳時機。

四個「不會發生」撐起的樂觀情緒

美銀的 7 月調查顯示，市場目前的樂觀氣氛，建立在四個假設之上，包括：

經濟不會硬著陸、

聯準會不會升息、

AI 資本支出不會縮減、

期中選舉民主黨不會囊括國會多數。

Hartnett 指出這正是為何市場幾乎已經找不到空頭部位的原因。

宏觀經濟樂觀指數已升至 2022 年 2 月以來最高，美、日、英、歐的銀行股同步刷新多年甚至數十年高點，成為這波「繁榮交易」最鮮明的寫照。

不過 Hartnett 認為，正因為幾乎所有人都在賭經濟繁榮，反向操作的邏輯反而更站得住腳，即做多長天期公債、防禦型資產與高股息股，同時放空工業股與銀行股。

以下是 Hartnett 逐一拆解三大逆向交易訊號：

訊號一：54% 的經理人押注「不著陸」，逆勢者轉抱長債與防禦股。 當多數人相信經濟能軟著陸甚至完全不著陸時，Hartnett 反而認為，此刻布局長存續期公債與防禦類股的性價比更高。

訊號二：83% 認為聯準會不會升息，逆勢者做多美元。 調查中高達 83% 的基金經理人押注聯準會在 11 月期中選舉前不會升息。

然而，Hartnett 提醒，若照目前趨勢推算，美國 CPI 到 2026 年底恐升至 3.9%（三個月移動平均為 0.3%）。

加上荷姆茲海峽再度遭到封鎖、美國原油庫存跌至 45 年低點（僅剩 43 天用量），基金經理人對年底油價的預期卻已從每桶 86 美元大幅下修至 71 美元。

他認為，萬一聯準會意外轉向升息，做多美元仍是最穩妥的因應之道。

訊號三：61% 認為 AI 資本支出不會縮減，逆勢者放空半導體股，是目前市場最擁擠的一致性交易。

儘管 AI 相關資本支出仍在快速擴張，61% 的受訪者認為超大型雲端業者在 2026 年底前都不會宣布縮減支出。

但 Hartnett 指出，這些科技巨頭的自由現金流已開始轉負，債市對它們的融資壓力也持續升高，甲骨文（Oracle）的信用違約交換（CDS）利差已從 9 月的 59 個基點，升至 87 個基點，逼近先前高點。

半導體股倉位擁擠、技術面轉弱

半導體類股的技術線型近期明顯走弱。費城半導體指數目前僅較 200 日均線溢價 33%，相較 6 月 3 日高達 76% 的水準大幅收斂。當時的超買程度，僅次於 2000 年 3 月網路泡沫高峰。

SOX 指數已從高點回落 20%，追蹤三倍槓桿半導體表現的 SOXL ETF，跌幅更深達 55%。

耐人尋味的是，儘管價格已明顯回檔，資金卻幾乎沒有撤出的跡象。Hartnett 統計，八大半導體 ETF 本週合計仍吸金 23 億美元，今年以來累計流入達 460 億美元，占其資產管理規模的 31%。

過去三週，科技類股合計湧入創紀錄的 488 億美元資金，Hartnett 將這種現象形容為「機構主導、不計後果的動能追漲」。

最新一週的 EPFR 資金流向數據，進一步凸顯市場情緒的亢奮程度。股票市場單週淨流入 558 億美元，債券流入 200 億美元，黃金僅小幅吸金 5 億美元，加密貨幣則微幅流出 1 億美元。

相較之下，貨幣市場基金卻遭遇 1196 億美元的史上級撤離，創下 2026 年 4 月以來單週最大規模的現金出走。

細項來看，投資等級債券已連續第 15 週淨流入，單週進帳 95 億美元；新興市場股票單週吸金 250 億美元，寫下 2025 年 4 月以來新高。

科技類股單週流入 156 億美元，寫下三週累計流入的新紀錄；金融類股則吸金 27 億美元，創 2026 年 1 月以來單週新高。