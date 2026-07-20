鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 19:30

波音公司 (BA-US) 預測，由於巨額投資帶來的財務壓力尚未緩解，加上現有客戶仍在購買其現有機型，因此波音預計要到 2030 年代末期，才會將下一代單通道客機推向市場。

拒絕盲目追隨對手 波音執行長：2030年代末才會推出下一代客機(圖:shutterstock)

在今年的范堡羅航展上，執行長奧特伯格 (Kelly Ortberg) 在接受媒體採訪時做上述表示。這反映出波音目前採取較為保守的研發策略，優先將重心放在修復公司財務狀況、償還債務，以及專注於現有機型的生產與交付。

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奧特伯格說：「市場還沒有完全準備好迎接這款新飛機。客戶告訴我們，我們應該專注於現有產品。」

他強調，航空公司客戶目前的訴求是希望波音能專注於現有機型，解決現有機隊因發動機耐用性不佳、零件短缺及維修支出高昂所導致的運行穩定性問題。波音若要啟動新研發項目，必須滿足財務穩定、市場需求充足、技術成熟三大條件。

目前波音的首要任務是完成 737 MAX 系列 (包括 MAX 7 和 MAX 10) 以及延期已久的 777X 寬體機的適航認證，待這些工作收尾後，才能抽調資源投入下一代客機研發。此外，波音計劃將 737 的月產能從 42 架提升至 52 架，以改善現金流並應對近 7000 架的積壓訂單。

與此同時，競爭對手空中巴士 (Airbus) 已規劃在 2030 年代初期，推出新一代 A320 窄體客機。