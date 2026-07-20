鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 15:10

德意志銀行 (Deutsche Bank) 近日發表研究報告指出，若美國聯準會 (Fed) 選擇以縮減資產負債表來取代調升利率，做為緊縮貨幣政策的主要手段，對於美元而言將是一個「明顯看跌」的發展。

德銀：聯準會若以縮表取代升息 市場應提防美元走跌(圖:shutterstock)

在新任主席華許 (Kevin Warsh) 的領導下，聯準會上個月展現了強烈的鷹派立場。在最新的點陣圖中，18 位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 參與者中，至少有半數預期今年將至少升息一次。華許在公開場合多次重申聯準會致力於維持價格穩定的承諾，並已展開對貨幣政策運作的全面審查。

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除了調升利率，聯準會還可透過減少貨幣供給來緊縮政策。目前，聯準會的資產負債表規模約為 6.7 兆美元，已較 2022 年約 9 兆美元的峰值有所下降。然而，德意志銀行外匯研究全球主管 George Saravelos 引用日本銀行的前例，對此策略提出警示。

Saravelos 指出，儘管日本銀行近年來撤回流動性的速度創下紀錄，透過讓大量到期的日本國債 (JGBs) 流出資產負債表，其實施 QT 的力道遠比其他 G10 經濟體更為激進，但日元匯率卻仍跌至 40 年低點。

他認為，除非縮表伴隨著前端殖利率 (front-end yields) 的上升，否則對貨幣走勢並非利多。

這與實證觀察一致，即美國殖利率曲線的「熊市陡峭化」對美元的激勵作用，遠不如殖利率曲線「平坦化」來得顯著。

此外，Saravelos 提到，縮表可能與美國政府維持低長期殖利率的目標產生衝突，正如日本財務大臣公開討論動用國內儲蓄來捍衛國債一樣，這可能引發對央行獨立性的擔憂。

德意志銀行強調，從某些指標來看，聯準會持有美債的比例並不尋常，且不認為縮表是對抗通膨的有效工具。若聯準會最終決定將重心從升息轉向縮表，市場應提防美元出現看跌走勢。