蘋果又被起訴！「隱藏我的電子郵件」功能爆安全漏洞、數百萬iCloud+用戶受影響

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 14:10

蘋果 (AAPL-US) 近日面臨一起消費者集體訴訟，原告指控該公司旗下「隱藏我的電子郵件」（Hide My Email）功能存在重大安全漏洞，未能如廣告宣稱般保護用戶的真實電子郵件地址，且蘋果早在去年夏天就已知悉此問題，卻未採取足夠措施修補。

蘋果又被起訴！「隱藏我的電子郵件」功能爆安全漏洞。(圖：Shutterstock)

根據《福斯新聞》報導，這起訴訟於 15 日向聯邦法院提出，原告為居住在加州聖地牙哥的消費者 Anthony Alvarez。

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他表示自己是「數百萬名」訂閱 iCloud + 付費服務的用戶之一，原本期待透過該服務保護個人電子郵件地址不外流。

蘋果自 2019 年推出「隱藏我的電子郵件」功能，讓用戶能透過「使用 Apple 登入」在註冊網站或應用程式帳號時，以隨機產生的匿名信箱取代真實電子郵件地址；付費訂閱 iCloud + 的用戶則可更廣泛地生成私密轉寄信箱。

蘋果官方說明指出，該功能會產生「獨一無二的隨機電子郵件地址」，並將郵件轉寄至用戶本人的信箱，藉此讓真實信箱地址「保持隱密」。

然而訴狀指出， 「隱藏我的電子郵件」功能的實作存在漏洞，幾乎任何人都能在不具備特殊權限或內部存取權限的情況下，將其所產生的別名電子郵件地址對應回使用者的真實電子郵件地址。

獨立測試發現，受檢的別名電子郵件地址中，「有 100% 都可遭到利用。」

根據訴狀內容，一名資安研究人員於 2025 年 6 月發現此漏洞並通報蘋果，蘋果一個月後承認該漏洞確實存在。

直到今年 3 月，蘋果表示已「透過近期系統變更解決了通報的問題」。但該研究人員隨後回報漏洞依然存在，蘋果於 5 月再度承諾將在數週內釋出修補程式，但訴狀指出，這項承諾始終未兌現，該研究人員最終決定將此漏洞公諸於世。

報導指出，若法官認定這項涉嫌存在的安全缺陷影響了數千，甚至數百萬名使用者，該案將有機會以集體訴訟的形式繼續審理。