鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 18:10

隨著蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會腳步逼近，iPhone 18 Pro 系列傳出多達 12 項核心升級規格，範圍涵蓋處理器效能、相機系統、通訊技術與機身外觀配色。

根據《MacRumors》報導，在機身設計上，新機大致延續前代直角邊框搭配三顆鏡頭的整體造型，但細節部分有不少調整。

‌



由於前置感測元件改採螢幕下埋藏方案，「動態島」（Dynamic Island）面積可望進一步縮小；機身背蓋的 MagSafe 陶瓷護盾模組則改為一體化磨砂處理。

操作介面上，相機實體按鍵功能簡化，僅保留感壓觸控操作；配色方面，前代的深空橙與深藍色可能遭到淘汰，取而代之的是全新「暗櫻桃紅」色。

值得注意的是，作為系列旗艦機皇的 iPhone 18 Pro Max，機身厚度傳出將略為增加，換取電池容量提升約 10%，藉此改善外界詬病已久的續航表現；螢幕則導入全新一代 LTPO+ 面板技術，進一步降低功耗表現。

效能與通訊規格被視為本次改款最大賣點。爆料指出，iPhone 18 Pro 全系列將搭載採用台積電 (2330-TW) 2 奈米（2nm）先進製程打造的 A20 Pro 晶片，相較上一代 3 奈米製程的 A19 Pro，運算效能與能源效率都將迎來顯著提升。

通訊部分同樣升級，新機將配置蘋果第三代自研 C2 數據機晶片，以及全新 N2 無線通訊晶片，不僅可強化行動網路速度與無線連線的穩定度，更首度支援「衛星 5G」功能。

這代表即便脫離 Wi-Fi 熱點與地面行動基地台涵蓋範圍，使用者仍可望透過衛星訊號進行基本的網頁瀏覽。

相機系統方面，規格顯示 4800 萬畫素主鏡頭將首度加入「可變光圈」設計，允許使用者手動調整鏡頭進光量，藉此更自由地掌控拍攝景深效果。

業界人士分析認為，可變光圈技術有助於一定程度彌補手機感光元件先天尺寸受限的物理限制，尤其在人像模式與夜間攝影情境下，可望為使用者帶來更大的創作彈性與畫質表現空間。