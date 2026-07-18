鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 13:01

蘋果 (AAPL-US) 已於週五（17 日）調漲日本市場多款 iPhone 售價，整體漲幅約 10%。

蘋果調漲日本iPhone售價！AI推升記憶體成本、日元貶值成漲價主因。(圖：Shutterstock)

綜合日本媒體報導，以去年 9 月推出的 iPhone 17 標準版為例，256GB 機型售價由原本的 129800 日元上調至 142800 日元，漲幅 10%，反映記憶體晶片成本攀升及日元貶值帶來的成本壓力。

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這也是蘋果自 2022 年 7 月以來，首次調整日本市場同系列 iPhone 的售價。

本次價格更新已同步反映在蘋果日本官網，高階 Pro 系列與輕薄版 Air 系列機型也同步調漲，漲幅大致落在 10% 左右。

事實上，蘋果今年 6 月已在日本、美國及其他市場調整部分產品售價，涵蓋 iPad 與 Mac 等產品。