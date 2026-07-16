鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 09:40

美國晶片股賣壓蔓延至亞洲，亞洲半導體類股周四 (16 日) 全面走跌，SK 海力士暴跌 11%，日韓大盤雙雙遭血洗。

美晶片股賣壓蔓延亞洲！韓股跌逾7% 日經挫2000點 SK海力士首爾重挫11% (圖:Shutterstock)

南韓 Kospi 指數開低走低，一度下挫逾 7%，截稿前報 6866.01 點，跌幅為 5.7%。日經 225 指數疲軟，截稿前挫跌 2045 點或 3%，報 66706.07 點。

‌



SK 海力士在首爾交易股價周四重挫 11%，與 ADR 周三下跌 9% 的低迷表現相呼應。該公司上周五赴美上市至今股價持續震盪，本周一才因市場憂心 AI 支出前景、投資人獲利了結，創下單日最大跌幅。

韓國同業三星電子跌逾 7%，首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 下跌逾 5%，LG Innotek 跌約 1%，三星 SDI 跌逾 2%。

賣壓也蔓延到日本半導體股。人工智慧 (AI) 相關設備股中，愛德萬測試 (Advantest) 跌逾 6%，軟銀集團 (SoftBank Group) 跌近 7%，東京威力科創 (Tokyo Electron) 跌逾 5%，瑞薩電子 (Renesas Electronics) 下跌 4%。

半導體股部分賣壓可能和中國 DRAM 製造商長鑫存儲 (CXMT) 即將上市的消息有關，該公司還研擬透過募資擴大產能，引發市場對記憶體供給增加、進而打壓價格的疑慮。

XFUNDs 交易員 Louis Kondratev 表示，近期回檔反映半導體類股在 AI 熱潮推動下，市場持股已過於擁擠。

他說：「光是半導體股目前就占標普 500 指數約 20%，這種比重很難長期維持。」

他指出，2000 年網路泡沫時期，半導體類股占標普 500 比重僅略高於 8%，歷史平均則介於 2% 至 5%。

雖然企業獲利動能依舊強勁，但 Kondratev 警告，隨著投資人重新檢視偏高估值，股價上漲速度恐將放緩。