鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 09:13

亞洲科技股追隨美國半導體股前一日反彈走勢，周三 (15 日) 強力上漲，SK 海力士領軍暴漲逾 11%，三星電子及日本晶片股也同步拉升。

SK 海力士周三開盤暴漲 11.76%，截稿前仍有 10.45% 漲幅。SK 海力士周一才因投資人獲利了結，加上市場對人工智慧 (AI) 支出前景憂慮升溫，創下史上最大單日跌幅。

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南韓同業三星電子上漲 6.8%，首爾半導體勁揚 6.4%。

日本晶片股方面，愛德萬測試 (Advantest) 上漲 4.2%，Lasertec 勁揚 6.4%，Disco 漲 2.8%，軟銀集團 (SoftBank Group) 上漲 0.8%，東京威力科創 (Tokyo Electron) 漲 0.9%。不過瑞薩電子 (Renesas Electronics) 小跌 0.2%。

南韓 Kospi 指數開高 3.3%，之後漲幅擴大至 6%。該指數周二上演「V 型反轉」，原本在科技股遭拋售下暴跌 8.95%，到尾盤竟翻紅小漲 0.73%。

亞洲晶片股周三漲勢主要由美股半導體族群反彈所帶動，美國 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US) 周二上漲 2.5%，其中，美光 (MU-US) 與科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 均漲約 5%，應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 與泰瑞達 (Teradyne)(TER-US) 則漲逾 3%。

儘管半導體類股反彈，仍有部分投資人警告，AI 概念硬體股的市場熱度過高。

Pella Funds 董事長兼投資長 Jordan Cvetanovski 表示，隨著企業競相擴建算力，AI 基礎設施需求依舊強勁，但市場已開始浮現投機過熱跡象。