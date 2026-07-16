鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 09:24

SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 赴美掛牌上市以來劇烈震盪，繼周二狂飆 27% 之後，海力士 ADR 周三 (15 日) 下跌 9%，投資人趁前一日大漲後獲利了結。

SK 海力士美國存託憑證 (ADR) 周三下跌 9%，收在每股 176.46 美元。標普 500 指數當天因通膨數據降溫而上漲 0.4%，但費城半導體指數下挫逾 2%，中國 DRAM 製造商長鑫存儲 (CXMT) 即將上市，並研擬透過募資擴大產能，引發市場對記憶體供給增加、進而打壓價格的疑慮。

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值得注意的是，儘管 SK 海力士韓國掛牌股票周三收盤大漲 8.8%，ADR 卻走跌，顯示兩地股價表現出現分歧，部分原因在於，韓股市場波動本就較大，部分投資人也透過槓桿 ETF 放大價格波動。

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，獲利了結是海力士 ADR 周三回跌的主因。該股周二出現單日飆漲 27% 的亮麗行情，IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 表示，客戶已將支出重心轉向儲存與記憶體產品。

目前 SK 海力士 ADR 的預估本益比已升至約 6.2 倍，與競爭對手美光 (MU-US) 相當。巴隆先前曾指出，SK 海力士 ADR 吸引投資人的一大理由，在於估值低於美光。

投資人也關注 SK 海力士 ADR 相對韓股的溢價能維持多久，這項溢價周二一度超過 50%。