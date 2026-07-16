二戰以來最大能源擾動！標普全球：美國LNG投資動能增強 未來一年再批3000萬噸產能
鉅亨網編譯陳韋廷
標普全球最新指出，美伊戰爭引發的全球能源市場劇烈擾動，正強力推動美國新建液化天然氣 (LNG) 出口基礎設施的投資熱潮。
自美伊戰爭爆發以來，作為全球最大 LNG 出口國的美國已協助彌補部分中東供應損失，尤其是對歐洲與亞洲的輸出。
標普全球副董事長 Daniel Yergin 說，荷姆茲海峽貨運受阻凸顯供應鏈地理多元化的重要性，美國 LNG 投資增強趨勢預計在未來 12 個月持續。
Yergin 說：「美國 LNG 投資勢頭相當強勁，能源安全及替代咽喉要道的選項將更受關注，買家會更強烈地將美國 LNG 視為多元化選項。」
與此同時，卡達能源全球最大 LNG 設施在美伊戰爭初期遭伊朗飛彈襲擊受損，產能何時恢復仍充滿不確定性。
根據標普研究，儘管歐亞氣價飆升，美國 LNG 出口對美國國內家庭成本的影響「微乎其微」。
Yergin 指出，在全球能源遭遇二戰以來最大擾動之際價格反跌，反映美國具經濟開採價值的天然氣儲量極為充裕。
標普全球能源天然氣和 LNG 諮詢副總裁 Eric Eyberg 表示，未來 6 至 12 個月，美國料將再批准年產能 3000 萬噸的 LNG 出口項目，進一步鞏固其全球供應關鍵角色。
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