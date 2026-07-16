二戰以來最大能源擾動！標普全球：美國LNG投資動能增強 未來一年再批3000萬噸產能

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 08:26

標普全球最新指出，美伊戰爭引發的全球能源市場劇烈擾動，正強力推動美國新建液化天然氣 (LNG) 出口基礎設施的投資熱潮。

(圖:shutterstock)

自美伊戰爭爆發以來，作為全球最大 LNG 出口國的美國已協助彌補部分中東供應損失，尤其是對歐洲與亞洲的輸出。

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標普全球副董事長 Daniel Yergin 說，荷姆茲海峽貨運受阻凸顯供應鏈地理多元化的重要性，美國 LNG 投資增強趨勢預計在未來 12 個月持續。

Yergin 說：「美國 LNG 投資勢頭相當強勁，能源安全及替代咽喉要道的選項將更受關注，買家會更強烈地將美國 LNG 視為多元化選項。」

與此同時，卡達能源全球最大 LNG 設施在美伊戰爭初期遭伊朗飛彈襲擊受損，產能何時恢復仍充滿不確定性。

根據標普研究，儘管歐亞氣價飆升，美國 LNG 出口對美國國內家庭成本的影響「微乎其微」。

Yergin 指出，在全球能源遭遇二戰以來最大擾動之際價格反跌，反映美國具經濟開採價值的天然氣儲量極為充裕。