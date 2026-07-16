時間不站在市場這邊！IEA：荷姆茲海峽衝突若數週內不解決 全球經濟面臨新逆風
鉅亨網編譯陳韋廷
國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 週三 (15 日) 警告，若導致荷姆茲海峽運輸受阻的衝突無法在「數週內」解決，全球經濟將再度面臨嚴峻挑戰。解決危機的時間窗口「以週而非月計算」，海峽必須「完全且無條件開放」。
他在阿斯彭安全論壇受訪時指出，美伊衝突升級已擾亂這條關鍵水道的原油、天然氣、化肥及其他貨物運輸，導致「市場緊張不安」與「巨大不確定性」。
過去一週，由於船隻頻遭襲擊及美國重啟對伊朗航運封鎖，荷姆茲海峽可見船舶數量銳減。
繼超級油輪遇襲後，沙烏地阿拉伯在波斯灣內的石油裝載量也已大降，國際海事組織更直言荷姆茲海峽對商船仍過於危險。
Birol 特別點名，波斯灣能源與原料運輸受阻已衝擊日韓等經濟體，但孟加拉、巴基斯坦與印度等國對供應風險承受能力更弱，面臨的威脅也更為嚴峻。
他說道，「若海峽持續關閉，包括中東、發展中國家及亞洲的全球經濟恐再陷困境」，並重申穩定能源供應鏈對全球經濟復甦至關重要。
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