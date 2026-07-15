AI投資熱潮未歇！Fundstrat掌門人：SK海力士、三星回檔都是買點

鉅亨網新聞中心 2026-07-16 06:30

Fundstrat 共同創辦人兼研究主管 Tom Lee 表示，近期全球半導體股修正不應被視為 AI 投資熱潮降溫的訊號，而是多頭趨勢中的正常整理。他指出，韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 與三星電子近期股價回檔，反而提供投資人逢低布局的機會，強調 AI 基礎建設仍處於長達數年的成長周期。

（圖：Shutterstock)

Lee 接受《CNBC International》訪問時表示，近期動能型股票約 5 至 6 周的修正，只是 AI 長期擴張過程中的短暫喘息。他認為，市場對全球晶片股下跌反應過度，在 SK 海力士與三星電子周一於韓國綜合股價指數 (KOSPI) 大幅走跌後，市場悲觀情緒快速升溫，但跌勢已出現超跌現象。

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他指出，儘管此次修正幅度不小，但考量台灣與南韓科技股今年以來累積可觀漲幅，此次賣壓更像是健康整理，而非基本面惡化。他形容，目前科技產業正處於一場「規模極其龐大、且將持續多年的產業建設」，AI 基礎設施投資遠未結束，因此「所有回檔都是買點」。

Lee 表示，若從 AI 的長期結構性趨勢觀察，目前股價回落雖然看似劇烈，但更可能只是正常盤整，而非多頭行情終結。他也強調，對美國及全球記憶體相關股票而言，每一次修正都值得投資人逢低承接。

針對市場擔憂韓國股市可能步入熊市，Lee 認為 AI 基礎建設的核心驅動因素並未改變。三星電子與 SK 海力士合計約占韓國 KOSPI 指數 57% 至 60% 的權重，也是全球 AI 供應鏈中最重要的記憶體供應商。

他表示，除非記憶體與半導體不再是 AI 發展的核心，否則沒有理由對韓國市場、SK 海力士或三星電子感到悲觀，相關企業仍將受惠於 AI 需求持續成長。

Lee 的看法也呼應 SK 海力士近期的重要資本市場布局。SK 海力士日前正式在那斯達克掛牌發行美國存託憑證 (ADR)，募集資金約 265 億美元，進一步提升美國投資人參與度。

他指出，此次 ADR 上市，讓持有約 7 兆美元閒置資金的美國高資產投資人，能更直接投資 SK 海力士，也可望吸引大型機構套利與指數型基金參與交易，進一步縮小美韓兩地股價價差，提高市場流動性與定價效率。

SK 海力士 ADR 自 7 月 10 日掛牌以來表現震盪劇烈。截至上周掛牌後，股價一度較上市價格上漲 27.06%；雖然周一重挫 9.32%，但周二隨即反彈，收盤再漲 27.29%，報 193.92 美元。不過，周三盤前交易又回落 5.70%，顯示市場短線波動仍然明顯。