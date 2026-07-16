鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-16 11:30

《巴隆周刊》報導，美股這次財報季，將比以往任何時候都更清楚的分出贏家與輸家，但這個過程將充滿劇烈波動。

IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 在致股東信中的短短兩句話，就足以在周二引發整個科技股市場劇烈震盪。

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Krishna 在公布第二季初步業績時表示，客戶正趕在預期漲價之前，將資本支出轉向伺服器、記憶體及記憶體產品。此外，企業客戶在該季也因網路安全情勢快速變化而「分散了注意力」。

投資人幾乎沒有多作思考，立即做出反應。美國市場新上市的記憶體晶片製造商 SK 海力士 (SKHY-US) 大漲 27%，伺服器大廠戴爾 (DELL-US) 上漲 7%，儲存裝置業者 Sandisk(SNDK-US) 上漲 5%，資安類股也同步走高。

科技產業的分化持續擴大，受惠 AI 的企業與未能搭上 AI 浪潮的企業之間，差距正擴大成一道深不可測的鴻溝。

在這場科技公司的競賽中，當一家 ASML(ASML-US) 比一家 IBM 更具優勢。荷蘭半導體設備龍頭 ASML 在周三公布第二季財報後股價上漲，執行長 Christophe Fouquet 表示，公司接單仍「極為強勁」。

只要與半導體產業有關，表現幾乎都不錯。若公司是設計、製造或銷售晶片設備，例如 Aehr Test Systems(AEHR-US)，情況更亮眼。該公司公布財報後，周三盤前股價一度飆升 30%。

然而，IBM 引發的市場反應，也向投資人發出了一項警訊。IBM 只是再次確認市場早已知道的產業趨勢，為何短短幾句話，就足以引爆如此劇烈的波動？