鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-16 07:22

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三（15 日）現身東京秋葉原，與 30 年前在公司瀕臨破產之際伸手相助的 SEGA 前社長入交昭一郎（Shoichiro Irimajiri）再度同台。這場跨越 30 年的重逢，不僅重溫科技圈一段「救命之恩」佳話，也見證輝達從新創企業蛻變為全球 AI 晶片霸主的崛起歷程。

時光回溯至 1996 年前後，當時剛成立不久的輝達，在為 SEGA 開發下一代主機圖形晶片時，因技術路線的押注出現嚴重誤判，導致專案徹底失敗，公司面臨斷糧與倒閉危機。

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在生死存亡關頭，當時身為 SEGA 副總裁的入交昭一郎，並沒有對黃仁勳進行究責，反而被輝達團隊的技術潛力所打動，毅然推動 SEGA 向其投資了約 500 萬美元。

黃仁勳回憶當年，自己曾坦誠告知入交昭一郎，這筆投資很可能血本無歸，但若無此資金，輝達將徹底失去存活機會。

正是這份「投之以桃」的信任，讓黃仁勳得以裁員重整，並在 1997 年憑藉爆紅的 RIVA 128 晶片起死回生，最終奠定了輝達今日在 GPU 領域的王者地位。

兩人的重逢象徵著長遠的合作情誼。在活動中，雙方宣布將繼續深化合作，未來 SEGA 的多款作品將支援輝達最新的 RTX Spark 平台。

傳將與日本「物理 AI 模型國家隊」Noetra 結盟

在與合作夥伴敘舊之外，黃仁勳此次日本之行亦肩負著鞏固 AI 版圖的任務。

周三晚間，黃仁勳與多位日本合作夥伴的高層在東京居酒屋聚餐，席間交流熱絡，共謀推動半導體與相關產業的繁榮發展。

據悉，黃仁勳今 (16) 日將出席由日本經產省主辦的「物理 AI」活動，外界普遍預期他將宣布一系列具里程碑意義的產業合作。市場高度關注輝達是否會與日本的「物理 AI 模型國家隊」Noetra 宣布結盟。

該組織由軟銀主導，結合了本田、NEC 等 44 家企業及政府財政支持，旨在將全端 AI 與機器人技術導入各行各業。

若雙方達成合作，將意味著輝達將更全面地參與日本的 AI 基礎設施建設，持續擴展其在全球科技生態系中的影響力。