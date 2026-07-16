鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 00:00

過去幾十年來，投資界奉行的黃金法則很簡單：60% 配置股票追求報酬、40% 配置債券降低風險，但阿波羅全球管理公司 (Apollo) 首席經濟學家 Torsten Slok 認為，這套經典配置已正式走入歷史。

Slok 說：「新的 60/40 配置，就是人工智慧 (AI) 與非 AI。」

‌



他認為，AI 熱潮已讓投資人幾乎無法避開相關曝險。這股趨勢不只席捲股市，更迅速擴散至公司債與創投市場。因此，許多原本以為自己持有的是分散配置的股票、債券與另類資產投資組合，實際上對 AI 的曝險程度可能遠高於想像。

海外市場也出現類似集中現象，尤其在新興市場，台灣與南韓少數半導體企業已主導主要新興市場指數。

標普 500 目前前十大權值股包括：

AI 幾乎壟斷創投與公司債募資

不只是股票市場，信貸與創投資金也正以前所未有的速度湧向 AI。阿波羅統計顯示：

2026 年創投新增投資中，87% 流向 AI 企業

投資等級公司債新增發行中，49% 與 AI 基礎設施相關

高收益債新增發行中，38% 與 AI 有關

近期包括甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 與 SpaceX(SPCX-US)等企業的大規模發債，都與 AI 基建有關，雖然市場反應不算熱烈，但 AI 相關發債如今已占投資等級債券新增供給將近一半。

AI 若失速 將成總體經濟風險

即使沒有投資 AI 資產，一般民眾仍可能受到 AI 投資熱潮影響。

Slok 表示，美中 AI 競賽已從熱門投資主題，演變成真正的總體經濟風險。他預估，2026 年美國實質國內生產毛額 (GDP) 約 2% 的成長中，有一半將來自 AI 資料中心投資。

最大的風險在於，AI 是否真能帶來市場期待的成果，包括是否能大幅提升勞動生產力、擴張企業獲利率，以及推升企業獲利成長。

然而，目前真正賺到 AI 財的企業，主要仍是生產半導體與 AI 資料中心設備的公司。

Slok 說：「科技七巨頭 (Magnificent Seven) 的表現確實非常亮眼，但最終關鍵是，AI 效益是否能外溢到標普 500 其餘 493 家公司。」

若未來 AI 資料中心建設降溫，投資支出減少將透過產業鏈衝擊整體經濟。不僅如此，若 AI 資產價格大幅回落，也可能迅速波及實體經濟。

阿波羅指出，自 Covid-19 疫情以來，財富效應 (wealth effect) 已成為推動美國消費的重要力量。

儘管 7 月以來 AI 動能交易降溫，但美國銀行財富管理 (U.S. Bank Wealth Management) 資深策略師 Rob Haworth 認為，市場對 AI 資產需求依舊強勁。

MarketWatch 指出，標普 500 指數迄今未出現更大幅度修正，顯示資金目前只是從 AI 熱門股輪動至其他族群，而非全面撤出股市。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，截至周三收盤，標普 500 距離 6 月初歷史收盤高點僅約 0.5%。