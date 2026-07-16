鉅亨網新聞中心 2026-07-17 05:00

生成式 AI 新創 Anthropic 傳出正加速推進首次公開募股 (IPO) 計畫，最快可望於今年 10 月完成上市，若時程順利，將有望領先主要競爭對手 OpenAI 率先登陸資本市場，成為 AI 產業近年規模最大的 IPO 案之一。

根據《彭博》引述知情人士報導，Anthropic 已開始與承銷銀行安排管理團隊與潛在投資人會面，並計畫在未來數周密集舉行 IPO 路演及投資者說明會，為正式掛牌做最後準備。不過，知情人士也表示，上市時間及發行細節仍可能視市場狀況調整。

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報導指出，Anthropic 已選定摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US) 及摩根大通 (JPM-US) 擔任此次 IPO 的聯合主承銷商，目前正積極推動上市前相關作業。

Anthropic 加快上市腳步之際，公司估值也持續攀升。今年 5 月完成新一輪融資後，公司估值已升至 9,650 億美元，首度超越 OpenAI，躍居全球估值最高的未上市科技企業之一，也進一步提升市場對其 IPO 的期待。

相較之下，《彭博》先前報導指出，OpenAI 已將 IPO 時程延後至 2027 年，較原先規劃的 2026 年秋季再度遞延。據悉，兩家公司目前均已秘密提交上市申請文件，但 Anthropic 進度明顯領先。

除了 Anthropic 外，AI 產業另一家備受矚目的新創 DeepSeek，也傳出正推進 IPO 規畫，最快可能於今年內提出上市申請，顯示生成式 AI 產業正逐步由技術競賽延伸至資本市場競爭。

市場分析認為，Anthropic 能夠快速推進 IPO，主要受惠於企業 AI 業務持續高速成長。公司旗下 Claude 系列大型語言模型近年持續擴大企業客戶規模，尤其在軟體開發、程式碼生成等應用領域需求強勁，帶動營收快速成長，也成為支撐公司估值的重要基礎。

隨著生成式 AI 逐步邁向商業化，資本市場也愈來愈青睞具備穩定營收能力的大模型企業，為 Anthropic 選擇此時上市提供有利的市場環境。

不過，市場也提醒，監管政策仍是 Anthropic 上市後的重要變數。報導指出，川普政府先前曾短暫限制 Anthropic 兩款核心 AI 模型於海外市場的使用權限。此外，公司也曾因遭美國國防部列入供應鏈風險企業名單而提起訴訟，反映其與政府部門仍存在一定程度的監管摩擦。