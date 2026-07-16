鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 15:30

美國股市今年最火熱的動能交易，最近幾周一如預期般遭遇猛烈平倉潮，領漲個股面臨考驗，今年稍早遭冷落的族群則獲得資金流入。

2001年來最劇烈平倉！美股火熱動能交易撞牆 專家：是輪動而非崩跌 (圖:Reuters/TPG)

到目前為止，這波賣壓對整體市場衝擊有限，即使熱門半導體股遭拋售，資金仍持續流向其他產業，為大盤提供支撐。以標普 500 周三 (15 日) 收盤價來看，與 6 月初創下的歷史收盤高點只相距 0.5%。

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美股動能交易自第 2 季季初開始快速升溫，當時市場正從伊朗戰爭引發的跌勢中反彈。然而，歷史數據顯示，7 月往往是動能股表現較疲弱的月份，今年似乎也不例外。

高盛 (Goldman Sachs) 本周一表示，追蹤動能因子的指數相對於標普 500 的表現，在近三周寫下 2000 年代初以來最大跌幅。

高盛策略師表示：「過去三周以來，市場領漲族群遭遇考驗，動能因子出現 2000 年代初以來最劇烈的賣壓。」

根據截至 7 月 7 日的道瓊市場數據，以與 15 日高點相比的差距計算，標普 500 動能指數 (S&P 500 Momentum Index) 從 15 日高點回跌的幅度，比標普 500 多了將近 8 個百分點，創 2001 年 3 月以來最大三周差距。

儘管之後略有反彈，但整體而言動能股仍蒙受壓力。即使標普 500 周三收高，標普 500 動能指數仍下跌，本周恐陷入四周以來第三周收黑。

然而，高盛指出，這波平倉潮至今對整體股市影響有限。熱門類股降溫的同時，其他類股同步走強，使整體美股維持穩定。

追蹤高動能大型股的景順標普 500 動能 ETF(SPMO-US)，7 月至周三累計下跌 7.1%，料創下 2025 年 3 月以來最差單月表現，當時跌幅為 7.3%。

富蘭克林坦伯頓研究院 (Franklin Templeton Institute) 首席市場策略師 Chris Galipeau 表示，這波行情屬於「輪動，而非崩跌」(rotation, not detonation)。在標普 500 仍接近歷史高點之際，投資人正從估值偏高的半導體股撤出，轉向金融股以及大型科技股。

標普 500 本月到周三為止累計上漲 1%，今年來漲幅達 10.6%。其中，金融類股 7 月以來勁揚 5.3%。

另一方面，「科技七巨頭」(Magnificent Seven)近期也重新走強，持有輝達 (NVDA-US)、蘋果(AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 與 Meta Platforms(META-US)等股票的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US)，7 月截至周三已上漲 7.3%，完全收復 6 月 9.1% 的跌幅。

半導體股今年一直是動能交易的重要推手，但 7 月明顯轉弱。費城半導體指數本月至周三已下跌 13%。即使經歷修正，追蹤該指數的 Invesco PHLX Semiconductor ETF(SOXQ-US) 今年以來仍大漲 75%。