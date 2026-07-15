鉅亨網新聞中心 2026-07-16 05:30

美股主要投資銀行 15 日更新多檔個股研究報告，整體而言，AI、半導體與金融股仍獲多數分析師青睞，不過部分科技龍頭估值開始出現分歧。其中，Needham、高盛與 KeyBanc 分別調升 SpaceX、摩根大通及超微 (AMD) 目標價；花旗則下修微軟目標價，匯豐將 Arm Holdings 評級降至「持有」，巴克萊則首次覆蓋 SK 海力士並給予「買入」評級。

Needham 分析師 Ryan Koontz 維持 SpaceX (SPCX-US)「買入」評級，並將目標價由 200 美元上調至 250 美元，反映對公司未來成長與商業航太業務前景維持樂觀看法。

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高盛分析師 Richard Ramsden 維持摩根大通 (JPM-US)「買入」評級，並將目標價由 361 美元調升至 418 美元，看好其獲利能力與資本回報表現持續優於同業。

KeyBanc 分析師 John Vinh 同樣維持超微 (AMD-US)「買入」評級，並大幅調高目標價，由 530 美元升至 725 美元，顯示市場持續看好 AI 加速器與資料中心業務帶動公司長期成長動能。

另一方面，花旗分析師 Tyler Radke 雖維持微軟 (MSFT-US)「買入」評級，但將目標價由 620 美元下修至 570 美元，意味在股價大幅上漲後，對短期評價空間採取較審慎態度。

匯豐銀行分析師 Frank Lee CFA 則將 Arm Holdings (ARM-US) 投資評級由原先立場下調至「持有」，不過同步將目標價由 205 美元上調至 315 美元，反映公司基本面仍有改善，但目前股價已相當程度反映未來成長預期。