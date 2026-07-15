巨頭撤退引爆記憶體荒！SLC/MLC NAND飆漲三倍 旺宏、華邦電、兆易創新等台陸廠接棒新戰局

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 12:01

最新研究顯示，隨著美光、鎧俠、三星等昔日霸主大規模減產，甚至徹底退出利基型市場，留下的巨大真空正被台灣與中國大陸廠商快速填補，但結構性缺貨已導致價格瘋狂飆升，市場版圖面臨重寫。

(圖:shutterstock)

中國諮詢與技術服務商數之湧現週二 (14 日) 刊文指出，這場由國際記憶體巨頭集體「撤退」引發的供應鏈地震，正在全球 NAND Flash 與 NOR Flash 市場掀起滔天巨浪。

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在 SLC NAND 領域，鎧俠自去年下半年大幅減產，並宣布自今年 9 月停止接單、2028 年底完全退出所有 2D NAND 市場，美光亦打算在 2028 年大規模退出，僅保留航空航天等極高端少量產能。

專家指出，國際記憶體巨頭每減產 1 萬片大容量產品，需要台廠跟陸廠擴產逾 2 萬片小容量產品才能彌補產值，填補難度極高。

MLC NAND 的變動更為劇烈。全球市佔率逾 42%、月產近 10 萬片的三星已在去年 4 月宣布停產 MLC，並於上月底正式停止生產。由於三星是唯一向第三方大規模出售產能的供應商，退出市場讓 Fabless 與模組廠面臨斷鏈危機。

與此同時，美光、鎧侠、西部數據均在減產，SK 海力士產能亦從去年每個月 1.8 萬片縮至今年 1.5 萬片，明年更將降至 1.3 萬片。

SLC 價格在去年上半年尚處跌勢，跌幅約 10%，但下半年急轉直上，今年 Q1 合約價季增逾 50%，Q2 再翻倍漲 100%，MLC 今年 Q1 季增逾 120%，Q2 漲 100%，Q3 預計再漲 100%，主要因為供給高度集中，三星退出使全球總供給銳減近半。

NOR Flash 市場則呈分化表現，小容量產品 Q3 漲幅僅約 20%；大容量受惠 AI 伺服器 (佔行業營收四分之一) 強勁需求，Q3 漲幅上看 70% 且持續至 2027 年。

隨著缺口擴大，台灣的華邦電、旺宏、力積電及中國的中芯、華虹、普冉、兆易創新等積極擴產，旺宏甚至在今年 3 月緊急修改計畫，挪用 NOR 產能轉攻 MLC/SLC，甚至調整輝達產能規劃。

目前，MLC 市場僅剩旺宏穩定量產，陸廠則預計至 2027 年僅普冉能大規模供貨。

SLC 市場則由華邦、旺宏領銜，兆易創新因接觸輝達有望打破華邦獨佔 AI 伺服器 NOR 八成份額的局面。

自 2025 下半年以來，台廠削減小容量 NOR 轉向車用工控，消費類缺口則由大陸普冉、恒烁、聚辰承接。

專家預估，2028 年底前難有新進大規模競爭者，旺宏與普冉將主導每年超 50 億美金市場，窗口期延續至 2028-2030 年，但受制於設備短缺與產品結構差異 (小容量替代難)，理論擴產未必能實現。