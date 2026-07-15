鉅亨網新聞中心 2026-07-15 08:28

SK 海力士 (SKHY-US) 美國存託憑證 (ADR)15 日強勁反彈，盤中一度大漲逾 27%，隨後漲幅維持在 22% 以上，不僅完全收復前一交易日 9.3% 的跌幅，也推升其相較南韓上市普通股的溢價擴大至約 46%，遠高於上周美國 IPO 時約 3% 的溢價水準。市場樂觀情緒主要來自巴克萊(Barclays) 首次發布研究報告，給予「增持(Overweight)」評級，並將目標價訂在 330 美元，較前一交易日收盤價仍有約 117% 的上漲空間。

巴克萊指出，SK 海力士未來一年股價具備翻倍潛力，主要受惠於 AI 帶動高頻寬記憶體 (HBM) 需求持續強勁，以及全球記憶體市場供應吃緊，將支撐產品價格與獲利能力持續提升。

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報告認為，目前整體記憶體產業仍處於供不應求狀態，尤其 AI 伺服器快速建置，持續推升 HBM 需求，預料將進一步帶動價格上漲及營收成長。

巴克萊表示，雖然市場普遍預期 SK 海力士短期毛利率仍有改善空間，但與市場最大分歧在於對 2027 年營運展望更為樂觀。該行認為，受惠 HBM 價格持續走高，以及 SK 海力士在 HBM 市場維持領先地位，公司 2027 年營收有望明顯優於市場預估。

除了基本面外，巴克萊也看好 SK 海力士雄厚的財務體質。報告預估，到 2027 年底，公司現金部位可望超過目前市值的 40%，具備大規模實施庫藏股 (股票回購) 的能力，進一步提升每股盈餘 (EPS) 及股東報酬，成為另一項推升股價的重要催化劑。

此次大漲也使 SK 海力士 ADR 完全收復前一交易日重挫 9.3% 的跌勢。市場日前因韓國投資證券 (Korea Investment & Securities) 下修第二季獲利預估，加上部分投資人趁 IPO 後獲利了結，導致 ADR 一度大跌。不過，在巴克萊發布樂觀評等後，市場信心迅速回溫。

值得注意的是，SK 海力士 ADR 上周才剛於那斯達克掛牌，當時 IPO 規模達 265 億美元，成為今年全球最受矚目的半導體上市案之一。如今 ADR 相較南韓普通股的溢價已由 IPO 時約 3%，快速擴大至約 46%，反映美國投資人對 AI 記憶體龍頭的追捧程度大幅升高。

巴克萊的樂觀預期也與華爾街整體看法一致。根據 Koyfin 統計，目前追蹤 SK 海力士的 37 位分析師中，有 36 位給予「買進 (Buy)」或「強力買進 (Strong Buy)」評級，僅 1 位分析師給予「持有 (Hold)」，顯示市場普遍看好公司受惠 AI 基礎建設投資與 HBM 需求成長的長期前景。