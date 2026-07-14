鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 06:50

歐洲雲端 AI 算力領導者 Nebius Group NV 週二 (14 日) 宣布，該公司已經跟由兩位谷歌 DeepMind 前研究員創立的 Reflection AI 簽署至少逾 10 億美元的 AI 算力基礎設施供應協議，合約持續至 2029 年。

根據聲明，Reflection 將獲取圍繞輝達 GB300 AI 晶片打造的高效能算力集群。受此利多刺激，Nebius 股價盤前一度大漲超 5%。

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Nebius 此舉以及前一日 Meta 宣布將路易斯安那州 Hyperion 資料中心園區投資從 100 億美元擴展到超 500 億美元、規劃算力提升至 5GW 的消息，強力反駁近期市場將 Meta 出售閒置算力解讀為「AI 基礎設施結構性過剩」的悲觀論調。

Reflection AI 近年獲豁達等機構注資，傳正以 250 億美元估值籌資 25 億美元，上月亦跟 SpaceX 簽數十億美元級算力協議。

Nebius 在 2024 年從俄羅斯 Yandex 分拆，總部設於阿姆斯特丹，屬「Neocloud」領域，強調從硬體到調度棧的一體化 AI 雲交付，已與微軟、Meta 達成長期合作。

分析師指出，出售算力實則是將階段性閒置窗口轉化為現金流，Meta 一邊大幅擴建長期容量、一邊計劃商用輸出，正從純用戶轉向「自用＋調度＋輸出」並行的基建運營商，若看衰需求便不會逆向加碼。

多家華爾街機構數據進一步支撐需求無止境敘事。摩根士丹利上週日 (12 日) 研報將 Meta、亞馬遜、微軟、Google、SpaceX 五大廠 2027/2028 年資本開支預測上調至約 1.2 兆與 1.4 兆美元，其中 Meta 兩年分別達 2250 億與 2 500 億美元，預測今年美國科技巨頭資本開支從一年前估 4330 億大幅上修至 8050 億美元，認為 2026-2027 年是增速高點，2028 年後市場焦點將轉向 AI 算力變現能力。

野村證券同期發布報告反駁「半導體見頂論」，預計在 AI 推理算力激增下，2027 年全球雲與 AI 相關基礎設施資本支出達 1.5 兆美元，當前 AI 半導體夏季回調屬健康重置，而非需求結構改變。美銀亦稱 AI 智能體浪潮將持續推升推理需求。

SemiAnalysis 也強調，Meta 出售算力不等同低毛利裸金屬出租，可流向超級智慧實驗室、廣告推薦系統、類 Bedrock 模型服務及 SpaceX 式短租大客戶等高價值場景，算力已成可調度、套利之戰略資產。

該半導體研究機構還指出，Meta 資料中心採購將加速而非放緩，僅 2026 上半年已簽超 5GW 容量。市場稀缺的從非概念性 GPU，而是 GPU/ASIC、HBM、電力、液冷、高速光互連到園區交付與低成本融資的完整組合能力。