鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 23:18

德國貨櫃航運巨頭赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周二 (14 日) 批評美國擬對通過荷姆茲海峽的貨物徵收 20% 費用，直言這項計畫「從根本上就是錯誤的」。德國船東協會 (VDR) 也警告，此舉在法律上站不住腳，恐破壞國際水域自由通行原則。

川普想對荷姆茲貨物收20%費用！德國航運巨擘怒批：完全不合理(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普周一表示，美國本月已恢復對荷姆茲海峽伊朗船隻的封鎖，並提議對通過這條重要水道的貨物徵收 20% 費用，以分擔美國保障航道安全所需的成本。

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全球第五大貨櫃航運公司赫伯羅德在聲明中表示：「對通過國際水域徵收費用，從根本上就是錯誤的。」

德國船東協會也表示，這類措施在法律上並不允許，並將削弱國際水域自由通行原則。協會負責人克勒格 (Martin Kroeger) 接受德國《經濟周刊》(Wirtschaftswoche) 訪問時質疑：「今天是荷姆茲海峽，明天是麻六甲海峽，後天又是下一條國際海峽。這樣下去何時才會結束？」

他強調，民用商業航運不應淪為地緣政治衝突的棋子。

荷姆茲海峽是全球石油與天然氣供應的重要運輸要道，如今已成為美伊衝突的核心引爆點之一。伊朗實質封鎖海峽，推升全球能源價格，也加劇市場對全球通膨升溫的擔憂。戰爭爆發前，全球約五分之一的石油與天然氣供應經由這條水道運輸。

赫伯羅德指出，為巴拿馬運河及蘇伊士運河等重大基礎設施收取通行費具有合理性，但同樣的理由並不適用於荷姆茲海峽。