鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 16:05

彭博引述知情人士說法報導，三星電子正在初步探詢發行美國存託憑證 (ADR) 的可能性，顯示有意跟進競爭對手 SK 海力士赴美上市。

緊跟SK海力士？三星遭爆探詢發行ADR 有意赴美上市 (圖:Shutterstock)

知情人士說，三星已和銀行業者舉行初步的討論，但還沒有決定是否繼續推進此計畫，記憶體晶片的波動將是決策過程的一大重點。

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知情人士還透露，三星廣大的業務版圖、以及反覆發生的勞資糾紛，都成為發行 ADR 計畫過程中的挑戰。

知情者說，三星過去也曾考慮過發行 ADR，後來放棄，直到 SK 海力士 (SKHY-US) 在美國風光上市，才讓三星再度動心起念。不過，相關討論仍在非常初步的階段，目前比較像是審查，還不到制定具體計畫或指定銀行負責出售事宜的階段。

SK 海力士上周在美國發行 ADR 募集到 265 億美元，創下外國企業赴美 IPO 最大規模，反映投資人在人工智慧 (AI) 熱潮下對核心企業的需求之大，蓋過了 AI 估值過高的疑慮。

三星電子股價今年來上漲約 120%，市值已超過 1 兆美元。SK 海力士同期上漲 194%，目前市值約 9000 億美元。

但也因為股價強勢上漲，讓投資人對公司獲利成長有更高的期待。三星上周公布初步財報，雖然表現優於市場預期，股價卻暴跌，凸顯投資人高昂期待難以滿足。

三星股價的低落表現，也反映投資人在新增產能即將上線、記憶體供貨有望獲得舒緩之際，對價格和利潤遭打壓的擔憂。