鉅亨網新聞中心 2026-07-14 15:30

近期全球記憶體市場震盪加劇，SK 海力士再度成為市場焦點。未來資產證券最新報告將其 2026、2027 年營業利益預估分別下修 10.8% 與 13.4%，引發市場對 AI 記憶體熱潮是否降溫的討論。不過，該機構仍維持「買進」評等及 420 萬韓元目標價，顯示雖短期獲利預期下修，但仍看好 AI 帶動的長期成長趨勢，認為產業基本面未出現根本性改變。

SK海力士獲利預估遭砍11% 為何券商仍喊買、堅守420萬韓元目標？(圖:shutterstock)

市場擔憂的源頭，主要來自於該券商將 SK 海力士 2026 年第二季的營收預測下調了 8.8%，營業利潤預測更下調了 11.8%，導致營業利益率從原先預期的 79.8% 降至 77.1%。

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短期價格彈性修正 並非需求結構崩潰

然而，分析師強調，此次獲利預測的下修，本質上是對於「通用記憶體平均售價」增幅假設的修正，將原本過於樂觀的價格彈性預測拉回現實。

具體而言，券商將 2026 年動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND）的平均售價增幅假設，分別從 187.7% 與 250.4% 下調至 161.4% 與 222.2%。

這意味著，市場先前對於記憶體價格持續飆漲的線性期待，在券商眼中需要打些折扣。

這種修正並非歸因於高頻寬記憶體（HBM）需求的突然消失，而是反映了市場在面臨產能與價格平衡時，正邁向更為理性的定價階段。

長期供貨協議成雙面刃

SK 海力士之所以能夠在價格波動中維持穩定的獲利基礎，關鍵在於其積極轉向「長期供貨協議」（Long-term Supply Agreements）的策略。目前，公司約有 50% 的收入已透過長期合約覆蓋。

對於投資者而言，這是一把雙面刃：一方面，它確保了公司在記憶體現貨價格下跌時，擁有堅實的收入下限；另一方面，這也意味著當現貨價格快速上衝時，SK 海力士的收入增速將無法完全同步放大，因為部分產能已被提前鎖定在約定的價格。

這種策略調整減緩了市場追逐現貨利潤的投機行為，卻大幅增強了營收的「耐久性」。

未來資產證券認為，這種獲利耐久性才是支撐 SK 海力士長期估值的基石，而非單純仰賴短期價格爆發。因此，即便獲利預測數據下修，只要長期的合約兌現與雲端訂單需求持續穩固，公司的核心價值並未動搖。

數據背後的長期成長潛力

儘管 2026 年與 2027 年的營業利潤預測遭到下修，但 2027 年的營業利潤仍預計達到 388.9 兆韓元，這依然對應著高達 45.7% 的年成長率。

分析師指出，只要 AI 基礎設施的建置需求不變，HBM 等先進記憶體產品的需求缺口將長期存在。

從估值角度看，SK 海力士目前的股價表現與其未來的獲利能力相比，仍處於相對被低估的區域。券商維持 420 萬韓元的目標價，正是基於其對 SK 海力士在 HBM 市場壟斷性地位的信心，以及對未來幾年記憶體產業進入新一輪穩定成長期的預判。

下一個觀察指標

展望未來，投資者對於 SK 海力士的後續驗證重點，將落在第二季的真實獲利表現、長期合約的實際兌現比例，以及來自大型雲端服務供應商（Hyperscalers）的訂單是否持續穩健。

在 AI 熱潮進入「擠泡沫」或「價值檢驗」的階段後，市場將更傾向於選擇擁有長約護體、技術壁壘極高的領導廠商。