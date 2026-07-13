鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 19:00

據《路透》報導，，福斯集團 (Volkswagen) 執行長布魯姆 (Oliver Blume) 向員工發出警告，表示為了讓公司的成本競爭力與對手看齊，可能需要在全球範圍內再額外裁減約 50,000 名員工。

這項潛在的裁員計畫是在福斯集團先前已同意裁減 5 萬個職位 (包括保時捷與奧迪子公司) 的基礎上提出的。布魯姆指出，經內部計算，福斯與其他同類型公司相比存在高達 20% 的成本劣勢。在備忘錄中，他形容這一成本差距在理論上相當於需要再減少 5 萬個職位。

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目前，公司正針對旗下所有品牌、營運單位及地區進行評估，以確定實際需要且可行的調整方案。

除了精簡人力，福斯集團也正採取更廣泛的結構性轉型。根據上周向監事會提交的報告，福斯計畫將現有的車型陣容削減高達一半，並持續精簡生產產能。這項決策主要是為了應對日益嚴峻的全球局勢，特別是中國市場的激烈競爭，以及中國汽車製造商進軍歐洲所帶來的巨大壓力。

布魯姆在會議後的訊息中提到，全球情勢在過去 12 個月內持續惡化，公司必須將資源集中於最具吸引力的市場區隔，並使產能與當前需求相匹配。

事實上，福斯在成本控制方面已努力多時。根據 18 個月前與工會達成的協議，公司已承諾在 2030 年前透過裁減德國境內 35,000 個職位來節省數十億美元，另外還有 15,000 個職位裁減分布於奧迪、保時捷及軟體部門 Cariad。