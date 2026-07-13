鉅亨網新聞中心 2026-07-13 13:58

全球 AI 熱潮正迎來關鍵考驗。聯準會升息預期升溫、蘋果 (AAPL-US) 調漲售價及 Meta(META-US) 拋售過剩算力，讓 AI 行情在流動性、終端需求與產業信心三方面同步承壓。韓國股市因高集中、高槓桿及散戶主導，成為全球 AI 供應鏈最脆弱的一環，頻繁熔斷更凸顯市場風險。

韓股頻熔斷淪AI風暴最脆弱一環 兩大死穴全曝光光。(圖:shutterstock)

這一輪全球 AI 行情的領頭羊，無疑是以三星電子與 SK 海力士為代表的韓國半導體產業。華爾街交易員甚至曾戲言，查看 SK 海力士的股價，是每日交易前的首要任務。

‌



然而，隨著全球 AI 行情在高位頻現鬆動，這兩大韓股權值股的劇烈波動，也直接牽動了整體市場的神经。

自 6 月下旬以來，SK 海力士股價出現多個交易日漲跌幅超過 8% 的極端波動，鑑於三星電子與 SK 海力士合計佔據了南韓綜合指數 (KOSPI) 總市值的近六成，這種權重極大的波動，導致韓國股市頻繁啟動熔斷機制，成為全球市場情緒的放大器。

韓股結構性的脆弱面

韓國股市之所以成為這場 AI 浪潮中最脆弱的環節，主要歸因於其顯著的散戶主導與高槓桿特徵。

數據顯示，韓國股市的成交額中個人投資者佔比極高，且在 AI 行情上漲過程中，外資呈現淨流出趨勢，散戶反成為市場買盤的主力。

這種高度散戶化結構天然放大了市場波動，加上場內槓桿倍數一度衝至歷史高點，使得韓股對波動的忍受性極低。

此外，槓桿型 ETF 的過度擁擠也是風險之源。自 5 月底韓交所推出針對三星與 SK 海力士的兩倍槓桿 ETF 後，規模迅速擴張，且槓桿基金的多空比例極度懸殊。

在機械式再平衡機制的運作下，股價下跌時迫使基金必須在市場中拋售，這種機制不僅無法提供緩衝，反而如同連鎖反應般，加劇了市場短期的拋壓與流動性抽離。

AI 敘事鏈的深層危機

除了韓股自身的結構性風險，全球 AI 行情的鬆動更深層地反映了產業邏輯的漏洞。

首先，流動性收緊是壓制估值的核心變量。AI 產業的龐大資本開支高度依賴低成本融資環境，隨著升息預期升高，高估值泡沫的支撐基礎正在動搖。

其次，AI 產業鏈成本上行對終端需求的壓制效應開始顯現，核心硬體價格的大幅上漲正倒逼消費電子漲價，形成「成本上漲、需求走弱」的負向循環。

最後，Meta 出售算力的動作徹底粉碎了市場對於「算力永久稀缺」的盲目信仰。這表明 AI 算力存在顯著的供需錯配與利用率不足問題，導致市場對科技企業盲目擴產的忍受度大幅下降。投資人的邏輯正從單純追捧資本開支規模，轉向關注實際現金流與盈利質量。