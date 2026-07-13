美伊戰火重燃：油價猛漲、美元走強、金價下跌
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受伊朗宣稱關閉至關重要的荷姆茲海峽，以及美國展開新一輪軍事報復行動影響，全球能源價格周一 (13 日) 飆漲，金融市場則因擔憂通膨復燃，而劇烈震盪。
在能源市場，油價出現強勁反彈，抹去了 5 月與 6 月因和平協議預期而出現的跌幅。布蘭特原油周一亞市上漲 4.1% 至每桶 79.11 美元，美國西德州原油 (WTI) 同步攀升至 74.37 美元。
此次漲勢核心在於供應鏈的極度不確定性：荷姆茲海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，伊朗宣稱這一水道將「無限期關閉」，以報復美國及其盟友。儘管美國中央司令部已打擊數十個目標以削減伊朗威脅航運的能力，但衛星監測顯示海峽內的交通幾乎陷入停滯。
此外，科威特離岸鑽井平台遭襲事件，象徵衝突已擴散至能源基礎設施，分析師預警若戰火進一步擴大，油價恐將衝破 100 美元大關。
衝突升溫引發了全球金融市場的避險浪潮。亞洲股市首當其衝，日本日經指數下跌 1.6%，南韓股市更因半導體類股遭受重挫 5.4%，反映出投資者對高槓桿晶片股的擔憂。
美股期貨同樣表現低迷，那斯達克期貨下跌 0.9%，主因是市場擔心科技巨頭在 AI 領域的龐大資本支出 (今年已達 2340 億美元) 正侵蝕現金流，加上能源價格上漲對企業獲利構成威脅。
在債市與匯市方面，避險資金湧入美元，推升美元指數至 101.13。由於油價飆升再度點燃通膨風險 (6 月通膨率為 4.2%)，市場預期聯準會 (Fed) 可能被迫加息，導致兩年期美債殖利率升至 4.2393%，創下 2025 年初以來的新高。這種環境對黃金等不計息資產造成壓力，金價下跌 1.1% 至每盎司 4,076 美元。
這場危機重創了外交努力。伊朗方面宣稱「單邊協議時代已結束」，要求美國必須在重啟談判前履行能源出口正常化的承諾。歐洲因高度依賴進口能源，歐元匯率受創嚴重。
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