鉅亨網新聞中心 2026-07-12 19:10

《LTT Labs》最新測試報告針對川普集團（Trump Organization）旗下「川普行動」（Trump Mobile）推出的 T1 手機進行深度效能實測，結果顯示這款手機實際上是以宏達電 (2498-TW) U24 Pro 為基礎改造而成，而在核心效能、GPU 表現、螢幕亮度等多項指標上，均大幅落後於同級的 Google(GOOGL-US) Pixel 10a。

報告指出，川普移動官方並未正式公布 T1 手機所搭載的處理器型號，但《LTT Labs》透過 AIDA64、安兔兔（AnTuTu）及 Geekbench 6 等多款跑分工具交叉比對後確認，T1 實際搭載的是高通 (QCOM-US) Snapdragon 7 Gen 3 晶片。

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在效能比較部分，LTT Labs 將 T1 與採用 Google 自研 Tensor G4 晶片的 Pixel 10a 進行對照測試。

結果顯示，T1 的 Geekbench 6 單核成績僅 1189 分，相較 Pixel 10a 的 1761 分，差距達 32.48%，僅為後者的 68%；多核成績方面，T1 取得 3481 分，同樣落後 Pixel 10a 的 4568 分達 23.8%，約為對手的 76%。

GPU 效能差距更為明顯。在 3DMark 的 Steel Nomad Light 測試項目中，T1 僅取得 537 分，而 Pixel 10a 則拿下 1104 分，T1 的圖形運算能力大約僅為對手的一半。

值得一提的是，儘管 T1 整體效能表現不佳，但 LTT Labs 在壓力測試中並未觀察到明顯的降頻或效能衰退現象。對此，該 LTT Labs 評論：「效能本來就已經不足，根本沒有再降頻的空間。」

電池測試方面，T1 配備 5000mAh 電池，容量略低於 Pixel 10a 的 5100mAh，但實際續航測試結果顯示，兩款手機的使用時間相差超過 9 小時。

不過在充電速度上，T1 展現出優勢，充飽電僅需 68 分鐘，較 Pixel 10a 所需的 102 分鐘快上許多。