鉅亨網新聞中心 2026-07-12 21:50

未來一周，市場將迎來一系列重要經濟數據、企業財報及中東局勢發展，這些都將考驗美股韌性。美國通膨數據將成為關鍵經濟數據，投資人將藉此評估聯準會 (Fed) 是否或何時會升息，並關注中東局勢發展對油價影響。此外，美國各大銀行將拉開第二季財報季的序幕，市場看好該季將表現強勁。

本週操盤筆記：美關鍵通膨與零售數據、中國GDP、美股財報季開跑

與此同時，亞洲也將迎來一系列經濟數據，其中最受關注的是中國即將公佈的一系列數據，這些數據將為了解世界第二大經濟體的健康狀況提供新的線索，加拿大和南韓央行也將分別在週三 (15 日) 與週四 (16 日) 公佈最新利率決議。

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本週操盤筆記 (0713-0717)

1. 美關鍵通膨與零售數據

週二 (14 日) 出爐的美國 6 月消費者物價指數 (CPI)，恐進一步加大 Fed 升息抗通膨的壓力，市場將聚焦剔除能源價格後的核心 CPI，以及今年油價漲勢會在多大程度上開始向更廣泛的通膨領域傳導。另一項通膨指標生產者物價指數(PPI) 隔天出爐，週四公佈的零售銷售數據則可反映消費支出的強度。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 說：「若通膨數據高於預期，恐出現未來數月通膨率維持在高檔的跡象，年底前升息機率恐隨之升高。」花旗分析師則在最新報告中預測，核心 CPI 將在今夏結束前降至年增 2.5% 以下，這將是潛在通膨持續緩解的關鍵訊號，屆時市場將完全排除升息的機率。」

根據 LSEG 數據，美國貨幣市場現已反映 12 月將升息 1 碼的預期，且 10 月提前行動的可能性亦偏高。

2. 中國經濟數據

中國本週迎來經濟數據密集公佈期，重頭戲將是週三公佈的今年第二季國內生產毛額 (GDP)，接受《華爾街日報》調查的經濟學家平均預期，中國今年第二季 GDP 年增率將放緩至 4.5%，低於第一季的 5%。

澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家指出，增速放緩部分係因「五一」長假導致工作日減少，且中國在地緣政治不確定性及能源價格衝擊下，試圖保留財政緩衝空間，財政支出放緩也可能是拖累經濟成長的原因之一。

同日公布的 6 月工業生產與零售銷售數據也將更清晰地反映當前中國經濟動能。經濟學家預期，中國 6 月零售銷售將年減 0.1%，較 5 月 0.6% 年減率有所改善，ANZ 經濟學家則指出，今年中國電商「618」購物節的線上銷售表現令人失望。

3. 美股財報季起跑

摩根大通與高盛週二將率先公佈今年第 2 季財報，為美股新一輪財報季揭幕，市場預期本輪財報季將展現美國企業整體獲利極強勁的成長態勢，市場也可望藉銀行業財報中的信用卡業務數據得知消費動能的韌性。Saglimbene 說：「若本週大型銀行繳出穩健的獲利與樂觀的前瞻指引，這將是整體經濟、以及企業與消費者總體環境在第二季仍具韌性的訊號。」

此外，Netflix、貝萊德及嬌生等備受矚目的企業財報也將在本週陸續出爐。根據 LSEG 數據，標普 500 指數成分股今年 Q2 獲利估值將較大幅年增 23.7%。

Glenmede 投資策略部門副總裁 Michael Reynolds 說：「我們正迎來一個表現極為強勁的季度，許多企業必須交出亮眼的成績單，才能為當前的市場預期提供充分支撐。」

4. 韓加兩國利率決議

南韓央行週四將召開利率決策會議，總裁申鉉松此前多次釋出有必要緊縮政策的暗示。美銀分析師 Benson Wu 與 Ting Him Ho 預期，該行將升息 1 碼，啟動漸進式緊縮循環。儘管首爾當局口頭干預匯市力道加強，韓元近期兌美元仍觸及 17 年低點。此外，隨著全球投資人重新平衡資產配置，外資從韓股大規模撤出也令韓元承壓。他們還說：「在此背景下，決策官員可能會更重視匯率穩定，及其對通膨與金融條件的影響。」