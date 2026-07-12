鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 14:10

今年夏天，全球金融市場的表面數據看起來異常平穩，美股波動率指數（VIX）維持低檔，多頭氣氛未見明顯降溫。但攤開幾項較少被留意的內部指標，卻能看見完全不同的圖像：一場醞釀中的風暴，正悄悄累積能量。

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訊號一：聯準會的「靜默」本身就是變數

聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後，一改過去的溝通模式，大幅收斂對外發言的頻率與範圍，也刻意減少對下一步貨幣政策方向的前瞻指引。

根據《金融時報》報導，單就治理邏輯而言，這個做法未必是壞事。央行本就不必把「管理市場預期」當作核心任務，精簡溝通甚至可能降低雜訊。

但問題在於時機：華許本身帶有改革聯準會的企圖心，加上伊朗情勢持續牽動油價，兩者疊加之下，市場現在完全無法判斷，若近期油價出現具實質意義的上漲，華許是否會出手因應，也摸不清他對未來政策路徑的真實立場。

這種不確定性已經反映在債市：公債殖利率本週逼近 4.6%，連帶對股市估值形成壓力。

State Street Investment Management 執行長 Yie-Hsin Hung 表示，前瞻指引的減少，令市場對貨幣政策路徑愈發難以掌握，「將為市場帶來波動性與不確定性」。

訊號二：日元正朝一個危險的臨界點靠近

美元兌日元本週貶破 162，日元寫下近 40 年新低。市場的解讀是：日本當局傾向容忍通膨維持在偏高水準，對升息則按兵不動。

英國央行本週也提出警示：近幾個月全球股市的上漲，有相當一部分是靠槓桿資金堆出來的，而且這類槓桿規模擴張速度不慢。

歷史經驗告訴我們，這從來不是讓人安心的組合。

訊號三：指數波動率騙人，個股波動率才是真相

VIX 指數之所以「看起來」平靜，掩蓋了一個關鍵事實：市場內部的分歧程度其實正在惡化。

瑞銀（UBS）衍生性商品策略團隊追蹤的「Turbu-lens」市場脆弱度指標（區間為 - 1 至 1），最新讀數來到 0.9，是 2025 年 9 月中以來最高。歷史上，這個指標一旦飆高，往往預告 VIX 即將出現階段性急升。

巴克萊策略師 Emmanuel Cau 給了一個貼切的說法：現在是「危險的夏季窗口」。指數表面平靜，底下暗流洶湧。同事 Anshul Gupta 團隊則補充，VIX 近期走低，恰好碰上季節性波動通常收斂的時間點，只是一段「短暫的甜蜜期」，撐不了太久。

真正該關注的，是瑞銀策略師 Maxwell Grinacoff 團隊點出的落差：目前個股波動率已是指數波動率的三倍以上。

他們認為，這個落差在夏季很可能收斂。屆時，無論是貨幣政策的重新定價，還是地緣政治意外，都可能讓波動性從個股層級一口氣蔓延到指數層級。若系統性策略趁勢加碼槓桿，脆弱度指標「有可能真正衝上 + 1」。

再加上夏季本身的流動性淡季效應：資深交易員休假，留守的多是資淺團隊，成交量萎縮、買賣價差擴大，市場對任何風吹草動的反應都會被放大。

2024 年夏天就是活生生的例子，一份不算太差的美國通膨數據，最終演變成美元重挫、日元急升、科技股遭到拋售，日本股市單日暴跌 12%，甚至一度傳出聯準會可能緊急降息的市場謠言。

訊號四：財報季期望值太高，反而成了風險本身

第二季財報季恰好在此時登場，而分析師的獲利成長預期並不低調。

標普 500 指數成分股平均預期成長 24%，歐洲 Stoxx 600 指數也有 12%。更值得玩味的是，分析師在財報公布前不斷上修預測，這種「信心爆棚」的氛圍，某種程度上反而墊高了失望的機率，一旦實際數字不如預期，回檔幅度恐怕也會更劇烈。

黃金與原油市場也出現了讓人措手不及的轉折。金價在 2026 年開局強勢演出後，才剛創下 2008 年以來最大單月跌幅（逾 11%）；油價則在一片專家示警聲中意外走弱。

分析指出，這些反常現象共同指向一個訊息，市場對主流敘事的信心正在鬆動，過去的邏輯未必還能套用在現在的行情上。

面對這樣的環境，Amundi 投資長 Vincent Mortier 的建議相對直白：盡可能分散風險、全面避險。他半開玩笑地說，做好這件事，「整個夏天都能安心去度假，這才是理想目標」。