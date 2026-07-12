鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 12:10

華爾街正瀰漫著近乎一致的樂觀情緒，但美國銀行認為，這股「全民做多」的氛圍，才是眼下最該提防的警訊。

所有人滿倉做多成「危險訊號」。(圖：REUTERS/TPG)

美國銀行最新一期《The Flow Show》報告指出，截至 7 月 8 日，全球股票型基金再度湧入 566 億美元資金，科技股資金流入速度甚至有望創下全年新高。

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與此同時，美銀「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）持續停留在 9.5 的極度樂觀區間，「賣出訊號」已連續亮燈數週。

該行牛熊指標本週維持在 9.5，遠高於觸發賣出訊號的 8 分警戒線。根據過去 24 年的歷史經驗，該指標共出現過 17 次賣出訊號，訊號出現後的 2 至 3 個月內，全球 ACWI 指數平均下跌 2% 至 3%，準確率約六成，極端情況下最大跌幅甚至可達 15% 至 20%。

細項數據顯示，市場情緒幾乎全面偏向極端樂觀：

避險基金持股部位落在第 81 百分；

全球股票資金流向為第 88 百分位；

債券資金流向為第 84 百分位；

基金經理人持股部位更達到第 100 百分位的滿分水準。

唯一維持中性的項目，僅剩全球股市的漲跌廣度。此外，美銀的全球資金流交易模型也已連續 8 週發出賣出訊號。

資金持續湧入，科技基金可望創紀錄

儘管風險訊號頻傳，資金仍未停止追逐風險性資產。截至 7 月 8 日當週，全球股票型基金淨流入 566 億美元，為今年以來單週第四高；其中科技類基金單週吸金 188 億美元，若這股熱潮延續，2026 全年科技基金淨流入規模上看 1,830 億美元，將改寫歷史紀錄。

從區域別來看，美股基金重新獲得 251 億美元淨流入；中國股票型基金流入 90 億美元，創去年 12 月以來新高；歐股基金則已連續第 13 週遭資金淨流出。

同一時間，投資等級債券連續 14 週吸金，銀行貸款基金也寫下去年 2 月以來最大單週流入紀錄。

值得留意的是，資金雖然積極追逐風險性資產，但也未真正離開避險工具。貨幣市場基金規模已攀升至 7.9 兆美元的歷史新高，當週仍吸引 395 億美元資金流入，顯示市場一方面加碼風險部位，一方面仍保留充裕「銀彈」，靜待新的進場機會。

日本銀行股：全球市場的「金絲雀」

相較於備受矚目的美國科技股，美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 反而更關注日本市場的動向。

他指出，過去三年間，日本 10 年期公債殖利率已從約 0.5% 一路攀升至接近 3%，同一時期日本銀行股累計上漲約三倍，成為全球表現最亮眼的類股之一。

在他看來，日本銀行股走勢實際上反映的是全球流動性與殖利率環境的縮影。一旦日本公債殖利率持續快速攀升，並開始壓抑銀行股表現，很可能就是全球風險偏好開始逆轉的前兆，將成為全球股市展開修正最早浮現的「金絲雀」訊號。

支撐漲勢的「四個不會」

Hartnett 將目前市場的樂觀情緒歸納為四項核心假設：

首先，市場普遍認為美國經濟將避免硬著陸，企業獲利仍具韌性，資金配置也將持續偏好股票而非債券。

其次，聯準會（Fed）預料至少在美國期中選舉前不會重啟升息，全球主要央行整體仍維持寬鬆政策基調，今年以來累計降息次數已達 34 次，高於 21 次升息。

第三，AI 投資熱潮不會降溫，市場預估全球科技巨頭 2026 年的 AI 資本支出將達約 8,000 億美元，2027 年更可望突破 1 兆美元，持續支撐科技股估值。

最後，市場認為民主黨不太可能在美國期中選舉中全面勝出，因此財政與稅務政策預期不會出現劇烈轉向。

不過，Hartnett 認為，市場真正需要關注的並非當前的樂觀共識，而是哪些假設最有可能遭到「現實推翻」。

他指出，若美國經濟最終明顯降溫、非農就業數據持續疲弱，長天期公債、防禦型消費股、高股息股票，以及大型科技股，都有機會重新跑贏大盤。

若聯準會因通膨壓力再度升息，美元走強與殖利率曲線趨平交易，將成為主要受惠標的。

Hartnett 表示，目前美國消費者物價指數（CPI）年增率與失業率均約為 4.2%，這樣的組合在過去百年間僅出現過數次，而後續大多伴隨升息循環及金融市場劇烈波動。

另一方面，一旦 AI 資本支出開始降溫，勢必衝擊當前市場最重要的投資主軸。屆時，相較於半導體類股，軟體公司與大型科技平台的表現可能更具韌性，而費城半導體指數（SOX）則可能面臨更大的估值修正壓力。

美銀指出，企業舉債能力下降、自由現金流惡化，以及科技巨頭持續裁員，都可能是 AI 投資熱潮開始降溫的警訊。