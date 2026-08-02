〈走進中國〉愛馬仕CEO：在等中國豬肉漲價

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-03 04:00

台灣時間 7 月 29 日，歐洲股市開盤後，愛馬仕股價一度暴跌超過 11%，寫下 2023 年 1 月以來新低。

愛馬仕CEO在等中國豬肉漲價。（圖：Shutterstock）

截至 7 月 31 日歐洲盤中，愛馬仕股價報 1,543 歐元左右，較前一交易日小幅回落，仍處在三年半來低檔區間。

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愛馬仕當天發布的 2026 年半年報可能是導火索，儘管營收數據符合預期，但利潤率與核心盈利能力不如市場預期，引發投資者拋售。

愛馬仕業績會上中國市場成為投資人追問的焦點。

據《觀察者網》報導，愛馬仕執行董事長 Axel Dumas 沒有給出具體數據，反而聊起了中國的豬肉價格。

他表示，當前中國豬肉價格偏低，他期待肉價反彈，並將其視為社交消費和樂觀情緒回暖的信號，因為豬肉多用於宴請和聚餐，能反映人們慶祝、社交的意願。

這番意外發言，也讓「愛馬仕 CEO 等豬肉漲價」成為財報會後的熱議話題。

對於中國市場，愛馬仕財報的措辭頗為講究，「大中華區保持增長，韓國表現卓越。」

Dumas 在電話會上提出的三個關鍵詞概括他對中國市場的判斷——趨於穩定（stabilizing）、尚未反彈（not yet）、前景不明朗（uncertain）。

他表示，中國團隊表現出色，愛馬仕在疫情後已成為中國市場第一大奢侈品品牌，大中華區業績保持增長，但增速尚未恢復到以前的水準，也未看到需求端出現明顯改善。

Dumas 在解釋判斷依據時提出了三個他重點關注的指標，房市、股市和豬肉價格。

他認為，當前驅動中國消費的主要因素是房市和股市走勢，而非國內生產毛額（GDP）增速。房價下跌導致居民被動增加儲蓄、壓縮支出；豬肉價格則被他視為觀察社交消費和大眾樂觀情緒的一個另類指標。

Dumas 在電話會上說，從客群結構看，愛馬仕在中國增長最快的品類是珠寶、香水美妝與絲巾，但這更多來自老客戶忠誠度的貢獻，而非新客流大幅增長。