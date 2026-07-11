鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 10:40

儘管大客戶持續加碼自研人工智慧 (AI) 晶片，輝達 (NVDA-US) 股價周五 (10 日) 依然走高。

輝達周五 (10 日) 收高，漲幅領先那斯達克綜合指數，並未因大客戶加速推動人工智慧 (AI) 晶片自主化的傳言影響。

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輝達周五終場上漲 4% 至每股 210.96 美元，以科技股為主的那斯達克綜合指數收高 0.3%。

《路透》周四報導，Meta(META-US) 傳出計劃最快自 9 月開始量產代號「Iris」 的新一代自研 AI 晶片，並規劃明年將整體運算能力翻倍至 14GW。該股周五收盤大漲 6% 至每股 669.21 美元，一掃近期低氣壓。

Meta 是輝達大客戶，自研的 Meta Training and Inference Accelerators(MTIA) 晶片已經推出好幾代，Iris 則是由 Meta 自行設計，並與博通 (AVGO-US) 合作完成晶片設計，再交由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 負責製造。

透過自研晶片策略，Meta 希望降低龐大的 AI 運算成本，提升晶片自主性，並減少對輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 晶片供應商的依賴。

不過到目前為止，Meta 自研晶片主要仍用於 AI 推論，也就是利用已訓練完成的模型產生答案或執行任務，而非用於模型訓練。

《路透》報導指出，Meta 的自研晶片短期內不太可能完全取代輝達產品，目的主要是「補充」對輝達與超微晶片的採購，而非全面替代。

Benchmark Research 分析師 Cody Acree 說：「雖然隨著 Meta 持續擴大 AI 建設，輝達在 Meta 內部的市占率可能下降，但大型雲端服務商 (Hyperscalers) 整體 AI 資本支出預期仍將增加逾一倍，因此以絕對金額來看，Meta 採購輝達晶片的支出仍可望持續大幅成長。」

Google 的張量處理單元 (Tensor Processing Unit, TPU) 與亞馬遜的 Trainium 晶片都已具備執行最新 AI 模型的能力，且在部分應用情境中，可能提供更具成本效益的運算表現。