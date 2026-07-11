鉅亨網編譯余曉惠
儘管大客戶持續加碼自研人工智慧 (AI) 晶片，輝達 (NVDA-US) 股價周五 (10 日) 依然走高。
輝達周五 (10 日) 收高，漲幅領先那斯達克綜合指數，並未因大客戶加速推動人工智慧 (AI) 晶片自主化的傳言影響。
輝達周五終場上漲 4% 至每股 210.96 美元，以科技股為主的那斯達克綜合指數收高 0.3%。
《路透》周四報導，Meta(META-US) 傳出計劃最快自 9 月開始量產代號「Iris」 的新一代自研 AI 晶片，並規劃明年將整體運算能力翻倍至 14GW。該股周五收盤大漲 6% 至每股 669.21 美元，一掃近期低氣壓。
Meta 是輝達大客戶，自研的 Meta Training and Inference Accelerators(MTIA) 晶片已經推出好幾代，Iris 則是由 Meta 自行設計，並與博通 (AVGO-US) 合作完成晶片設計，再交由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 負責製造。
透過自研晶片策略，Meta 希望降低龐大的 AI 運算成本，提升晶片自主性，並減少對輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 晶片供應商的依賴。
不過到目前為止，Meta 自研晶片主要仍用於 AI 推論，也就是利用已訓練完成的模型產生答案或執行任務，而非用於模型訓練。
《路透》報導指出，Meta 的自研晶片短期內不太可能完全取代輝達產品，目的主要是「補充」對輝達與超微晶片的採購，而非全面替代。
Benchmark Research 分析師 Cody Acree 說：「雖然隨著 Meta 持續擴大 AI 建設，輝達在 Meta 內部的市占率可能下降，但大型雲端服務商 (Hyperscalers) 整體 AI 資本支出預期仍將增加逾一倍，因此以絕對金額來看，Meta 採購輝達晶片的支出仍可望持續大幅成長。」
相較之下，對輝達而言，更大的挑戰來自 Google(GOOGL-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 正準備將自家 AI 晶片對外銷售。
Google 的張量處理單元 (Tensor Processing Unit, TPU) 與亞馬遜的 Trainium 晶片都已具備執行最新 AI 模型的能力，且在部分應用情境中，可能提供更具成本效益的運算表現。
《巴隆週刊》(Barron’s) 指出，，隨著大型科技公司持續加碼 AI 投資，Meta 有望在接下來的財報季受惠。不過，投資人更應留意的是，Meta 等大型客戶對未來自研晶片布局的最新規畫，將成為觀察輝達需求的重要指標。
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