鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-11 08:30

《CNBC》報導，SK 海力士 (SK hynix)(SKHYV-US) 周五 (10 日) 在美國那斯達克掛牌首日大漲 12.7%，收在 168.01 美元，美國投資人踴躍搶進這家南韓市值第二大企業。

公司股票目前交易代號為 SKHYV，自下周二起將更改為 SKHY。SK 海力士當日開盤報 170 美元，盤中漲幅略有收斂。

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此次發行的美國存託憑證 (ADR) 定價為每股 149 美元，共募得 265 億美元，資金將用於積極擴產，包括投資新晶圓廠及設備。

SK 海力士董事長崔泰源周五受訪表示，「這一直是個夢想，而如今夢想終於成真。」

崔泰源表示，每次與客戶及合作夥伴會面時，對方都希望取得更多記憶體晶片。他指出，即使 SK 海力士宣布未來五年將產能擴增一倍，客戶仍會認為供應不夠。「我的所有客戶都告訴我：『這還不夠，我們還需要更多。』」

受惠於 AI 基礎設施需求大幅成長，全球記憶體供應吃緊、價格飆升，SK 海力士市值過去一年已增加超過七倍。

SK 海力士目前是全球高頻寬記憶體 (HBM) 市場的領導者，也是輝達 AI 晶片最主要的 HBM 供應商。

談到 HBM 市場前景時，崔泰源表示，「需求非常龐大，呈指數型成長，我目前看不到 HBM 需求有任何減弱跡象。」

但市場也知道，記憶體產業一向具高度景氣循環特性。過去無論是網路泡沫、智慧型手機興起，或是企業從套裝軟體轉向雲端，都曾帶動記憶體需求大幅成長，但隨後供給快速增加，又造成供過於求，導致價格崩跌。

如今 AI 市場高速成長，也讓投資人再次擔憂是否會重演過去的景氣循環。

對此，崔泰源表示，SK 海力士相信，記憶體市場的需求結構，已自過去景氣循環徹底改變。

他談到，「AI 代理、實體 AI 以及機器人，實際上都需要大量記憶體晶片。」

未來部分 HBM 將於美國封裝生產。SK 海力士日前宣布，將投資 40 億美元，在印第安納州興建先進封裝廠。但公司未來幾年的大部分擴產計畫仍將集中於南韓，包括在龍仁市打造晶片製造園區，投資金額達 3,900 億美元。