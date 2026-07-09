鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-09 11:56

StockBrokers.com 策略師 Jessica Inskip 表示，「從技術面來看，目前的布局時機真的非常好。這是個很好的買進機會。我認為輝達仍是 AI 基礎設施建設的重要受惠者，也正在建立強大的競爭護城河，未來還有更多成長空間，因此我會選擇買進。」

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輝達在不到兩個月內市值蒸發約 1 兆美元，目前股價約為預估本益比 18 倍，低於標普 500 指數約 21 倍的預估本益比。

這也是輝達自 2019 年初、AI 熱潮爆發前以來最便宜的估值水準。當時市場仍將輝達視為遊戲晶片與比特幣挖礦概念股。

自 5 月 14 日創下歷史新高以來，輝達股價已下跌約 16%，投資人資金轉向 SanDisk(SNDK-US)、美光 (Micron)(MU-US) 等記憶體晶片股。

美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，市場拋售輝達主要受到幾項因素影響，包括：

記憶體成本上升，壓縮毛利率。

客製化 ASIC 晶片競爭加劇。

投資人持股過於集中。

公司將資金用於供應商融資，而非更積極回購股票或提高股息。

不過，Arya 仍維持對輝達股票的買進評級。他表示，「我們的分析顯示，以輝達目前的估值來看，投資人似乎已提前反映 2027 年與 2028 年每股盈餘 (EPS) 可能面臨約 30% 至 35% 的衝擊，但我們認為這樣的折價並沒有充分理由。我們完全不同意市場對 EPS 的折價評價，反而認為這提供了更具吸引力的買進機會。輝達擁有獨特且具持久競爭力的成長模式，目前預估本益比僅 18 倍，為七年來最低水準。」

華爾街其他分析師同樣普遍看好輝達。根據 Yahoo Finance 統計，目前約 95% 的券商分析師給予輝達買進或「強力買進」評級，今年迄今更沒有任何一家機構下調其投資評級。