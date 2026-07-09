鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-10 07:20

《Investing.com》報導，馬斯克 (Elon Musk) 周四 (9 日) 表示，人工智慧新創公司 Anthropic「顯然」是目前 AI 領域的領先者。隨著全球 AI 競爭日益激烈，馬斯克罕見的公開稱讚競爭對手。

馬斯克是在回應社群平台 X 上一則討論各大 AI 模型表現的貼文時做出上述評論，但他並未進一步說明作出此判斷的依據。

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Anthropic 近年來迅速崛起，成為 AI 領域最具代表性開發商之一，旗下 Claude 系列模型，向 OpenAI、Google，以及馬斯克創立的 xAI 發起挑戰。Claude 在利用 AI 輔助程式開發的軟體工程師之間尤其受到歡迎。

Anthropic 的崛起在去年底加速。公司當時推出新一代 AI 模型 Claude Opus 4.5，憑藉出色的程式設計能力獲得廣泛好評。該模型迅速被軟體開發者及 AI 研究人員採用，許多科技圈人士甚至形容自己已經「Claude 上癮 (Claude-pilled)」，意指完全轉向使用 Claude，而不再依賴其他 AI 助手。

Anthropic 隨後推出 Claude Cowork，進一步擴大產品應用範圍。除了程式設計人員外，企業與非技術背景的使用者也能利用這項工具自動化研究、文件撰寫及日常辦公等。該系列產品的推出，進一步鞏固了 Anthropic 作為全球成長最快 AI 公司之一的地位，也使其成為 OpenAI 最具威脅性競爭者。