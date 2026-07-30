鉅亨網新聞中心 2026-07-30 21:00

在人工智慧 (AI) 浪潮的推動下，記憶體大廠美光科技 (MU-US) 過去一年的股價表現顯著，漲幅一度高達 637%。儘管近期市場出現回檔賣壓，股價較其 20 日與 50 日簡單移動平均線 (SMA) 下跌超過 20%，但多位分析師認為，受惠於供需失衡與技術升級，這家公司至 2027 年的長期基本面依然強勁。

美光股價回檔20%是危機還是轉機？分析師：產業基本面依然穩固(圖:shutterstock)

分析師 Harsh Chauhan 指出，AI 資料中心為了維持訓練、推理及代理式 AI(Agentic AI) 的工作負載，對於高速運算記憶體的需求大幅增加。高頻寬記憶體 (HBM) 是目前最關鍵的催化劑。由於生產 HBM 所需的晶圓產能是傳統 DRAM 的三倍，這導致了嚴重的供應短缺。

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美光已將生產重心轉向高利潤的 HBM，進而對傳統 DRAM 與 NAND 快閃記憶體 (NAND Flash) 產生連鎖反應。由於產能排擠，NAND 價格在 2026 年底前已出現翻倍增長，而 DRAM 價格在過去一年也上漲了約 170%。

針對未來價格展望，研調機構 Gartner 預測，今年 DRAM 價格可能飆升 125%，NAND 則有 234% 的漲幅。

在財務表現方面，分析師預計美光 2026 會計年度每股盈餘 (EPS) 將增長約 9 倍，達到 73.44 美元，而 2027 會計年度的盈餘則有望再翻倍。Chauhan 分析，若美光能在 2027 年維持合理的本益比，其股價潛在的上漲空間仍十分顯著。

針對近期股價回檔，專家意見呈現不同層面的解讀。Wolfe Research 資深分析師 Chris Caso 認為，目前的弱勢反映了市場在大幅上漲後的預期重整。他強調，由於產能擴充需要興建廠房且耗時較長，供應短缺的情況可能持續，預計 2028 年前不會出現嚴重的供過於求風險。

Susquehanna 資深分析師 Mehdi Hosseini 建議投資人保持耐心。他認為，雖然「容易賺的錢」已經在前期漲幅中入袋，但長期產業前景依然正向。他建議尚未進場的投資人可等待更好的價格點，通常市場在夏季末會有較好的布局機會。