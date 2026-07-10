鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-10 11:30

《MarketWatch》報導，AI 一直是支撐全球經濟與金融市場最重要的動力，但阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) 認為，這也讓市場陷入一種相當脆弱的局面。

Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 在最新報告中指出，如果 AI 的投資回報無法如市場預期般快速實現，那麼影響將不只是科技產業，而是「所有人的問題」。

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根據 Slok 的分析及 FactSet 資料，目前市場預估，四大超大型雲端服務商——Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 及亞馬遜 (AMZN-US)——合計的自由現金流將從 2026 年至 2030 年成長超過四倍。

但同時，中國模型如今已在全球使用率最高的 50 個 AI 模型中占據更大比重。在 Token 使用量方面，中國模型的表現也持續提升，目前在排名前 20 的模型中，已領先其美國同業。

根據 Slok 的報告，在這些趨勢以及 Token 價格可能下滑的風險下，自由現金流的成長力道可能無法像目前預估所顯示的那樣強勁。

Slok 補充，即使未來 AI 帶來的現金流不如預期，企業先前已投入的大規模資本支出仍會按原定計畫發生，而這些投資所產生的折舊費用也會如期反映在財務報表上，進一步壓縮獲利率。

Slok 寫道，「當如此龐大的市場期待都寄託在少數幾家公司身上時，若 AI 投資回報速度放緩，將不只是科技產業面臨的問題，更可能使經濟陷入衰退，並讓標普 500 指數步入修正。」

目前市場投入 AI 資金規模驚人。根據美銀證券 (BofA Securities)，今年七巨頭中的四大超大型雲端業者，合計已投入約 2,340 億美元的資本支出。

美國銀行也預估，亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟，再加上甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 等五家公司，未來 12 個月的合計自由現金流將轉為負值，這將是至少自 2007 年以來首次出現這種情況。

不過，並非所有分析師都認同 Apollo 的悲觀看法。Futurum Equities 研究總監 Brendan Burke 認為，中國開源 AI 模型快速普及，反而證明市場對 AI 推理的需求仍在持續增加，這將促使大型雲端服務商繼續投入最先進 AI 技術的研發，而不是縮減投資。

他指出，目前四大超大型雲端業者真正需要擔心的風險，是其他 AI 實驗室未來可能自行建立運算基礎設施，不再依賴現有的雲端平台。但即便如此，他認為，自由現金流只是會在不同供應商之間重新分配，而不是整體縮水。

AI 投資分析公司 Reflexivity 總裁 Giuseppe Sette 則認為，AI Token 價格下降未必是壞事，反而可能有助於整個 AI 產業發展。

他表示，「如果 Token 價格下降，人們就會增加使用 AI。科技產業一直習慣面對通縮環境，而它的回應方式就是持續推出產品創新。」

Sette 認為，科技產業本質上就是一個具「通縮特性」產業。無論是軟體還是硬體，價格通常都會隨著時間持續下降。

他解釋，一方面，新產品會持續取代舊產品；另一方面，新技術也會不斷出現，並以更低的成本解決過去昂貴且困難的問題。正因如此，價格下降並不代表需求消失，反而往往會刺激更廣泛的應用，進一步推動整個 AI 市場持續成長。