鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 13:00

繼市場傳出台積電 (2330-TW)(TSM-US) 調漲先進製程代工價格後，韓媒報導，三星電子 (Samsung Electronics)(005930-KS) 也已針對新客戶調高晶圓代工報價，4 奈米、5 奈米及部分車用 8 奈米製程價格上調約 15%，顯示 AI 浪潮正重新建立晶圓代工產業的定價機制。

AI 投資熱潮正改寫全球晶圓代工產業的競爭規則。隨著先進製程需求持續供不應求，晶圓代工廠的議價能力正由過去的「客戶主導」逐步轉向「供應商主導」。

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台積電率先漲價 三星跟進調漲

《Chosun Biz》引述業界人士報導，三星此次並未全面調漲代工價格，而是鎖定 AI 晶片及車用半導體需求較強勁的製程節點，針對新客戶調整報價。

分析人士認為，此舉並非單純反映成本上升，而是供需結構改變後，將部分製程價格調整回更符合市場供需的水準，也反映三星在部分製程的議價能力較過去有所提升。

若韓媒消息屬實，代表此次價格調整不僅涵蓋最先進製程，也延伸至成熟度較高的先進製程節點。

AI 需求改寫晶圓代工定價規則

相較於過去，這波漲價更受市場關注的並非漲幅本身，而是晶圓代工產業的定價邏輯正在改變。以往新製程量產初期因良率偏低、投資成本較高，代工價格通常較高；待良率提升、產能擴充後，同一製程價格多半維持不變，甚至逐步下滑，除非進入下一世代製程，否則鮮少出現同一製程再次調漲價格的情況。

然而，AI 基礎建設投資快速擴張後，市場供需已出現明顯變化。輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 等 AI 晶片業者持續擴大投片，加上雲端服務供應商 (CSP) 加碼建置 AI 資料中心，使先進製程長期維持供不應求。

另一方面，2 奈米等下一代製程開發成本持續攀升，極紫外光 (EUV) 設備等資本支出不斷增加，使晶圓代工價格越來越受到市場供需與投資成本影響，而非僅取決於製程成熟度。

分析人士指出，AI 投資帶來的供給緊俏，也讓晶圓代工廠取得更大的價格主導權，過去主要由技術領先取得溢價能力，如今供給不足更進一步強化整體議價能力，未來先進製程價格可能更具彈性，市場也將更頻繁看到同一製程因供需變化而調整報價。

先進製程成本攀升 AI 供應鏈迎新常態