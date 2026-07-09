鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 07:40

美軍擴大對伊朗軍事設施的襲擊之後，伊朗南部週四 (10 日) 再度傳出多起爆炸，包括布什爾 (Bushehr) 與科納拉克 (Konarak) 等地軍事設施遭攻擊。不過，美國國防官員表示，美軍過去數小時並未對伊朗發動任何空襲，分析師指出，最新一波攻擊可能由以色列發動。

根據伊朗官方媒體報導，伊朗軍事設施再遭攻擊，布什爾郊區一處軍事總部遭投射物擊中，當地一度啟動防空系統攔截；位於伊朗東南部、部署海軍重要基地的科納拉克，也遭敵方戰機分兩波攻擊，現場傳出兩次爆炸，救援與安全單位已趕赴現場，事件仍在調查中。

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針對最新爆炸事件，美國國防官員表示，美軍並未參與最近數小時的攻擊行動，也未說明究竟是何方所為。

美方僅重申，近期美軍的軍事行動主要針對伊朗反艦飛彈、沿岸雷達、防空系統及其他可能威脅荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運安全的軍事設施，目的是削弱伊朗干擾國際航運的能力。

前美國海軍陸戰隊軍官 Dan Grazier 分析指出，若最新空襲並非美軍所為，「以色列確實有可能是幕後主使」。

他表示，若是美軍執行攻擊，美國總統川普 (Donald Trump) 應會直接承認，但自今年 2 月底以來，美國與以色列在整場衝突中一直保持密切合作，因此不能排除以色列單獨採取軍事行動的可能性。

Grazier 認為，近期攻擊目標顯示，美以持續鎖定伊朗防空系統、小型快艇及飛彈發射陣地等設施，目的在於進一步削弱伊朗威脅荷姆茲海峽航運的能力。

另一方面，伊朗政府則將近日美軍空襲定調為華府再次升高區域局勢。

伊朗衛生部表示，美軍稍早空襲伊朗 5 個省份多處目標，造成數十人死傷，包括平民與軍方人員，遭攻擊目標也包括布什爾核電廠 (Bushehr Nuclear Power Plant)。

伊朗外交部譴責，美國的軍事行動違反國際法及伊朗主權，外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 也警告，美方切勿再採取任何軍事冒險行動。

值得注意的是，最新一輪衝突發生之際，正值伊朗最高領袖阿里．哈米尼 (Ali Khamenei) 於故鄉馬什哈德 (Mashhad) 舉行安葬儀式。伊朗官方將美軍空襲與哈米尼葬禮相互連結，強調伊朗將延續其「抵抗」路線，持續回應美國施壓。

區域安全情勢也持續惡化。伊朗外交部表示，阿拉格齊已與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟 (Faisal bin Salman) 通話，討論最新安全局勢。

此外，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 也與川普通話，雙方同意持續協調兩國在各領域合作。

根據以色列總理辦公室聲明，川普通報了美方在波斯灣的最新軍事行動，納坦雅胡則提及土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 近期針對以色列的言論，並強調維持邊境安全區的重要性。

隨著戰事升溫，荷姆茲海峽航運也受到衝擊。