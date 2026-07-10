鉅亨網編譯許家華 2026-07-10 10:45

投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 最新發布研究報告指出，市場近期對 Meta Platforms (META-US) 資本支出可能放緩的擔憂遭到過度解讀。該行認為，Meta 出售部分閒置 AI 算力並非代表算力過剩或削減投資，而是希望提高基礎設施使用效率、拓展企業雲端服務能力，長期甚至有望複製亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 旗下 AWS 的成功模式，為公司打造第二條成長曲線。

報告由傑富瑞資深網路分析師 Brent Thill 於 7 月 8 日發布，核心論點指出，Meta 的 AI 基礎建設「遠未結束」，市場目前對 AI 資本支出的疑慮本末倒置，公司正將龐大的 AI 基礎設施投入，逐步轉化為具有戰略價值與商業回報的新業務。

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這份報告發布前，Meta 股價曾劇烈波動。市場先因媒體報導 Meta 考慮對外出租部分 AI 算力，7 月 1 日股價一度大漲 9%；但隔天投資人又擔心公司 AI 投資過度、算力需求放緩，股價回跌近 4%，並拖累 AI 基礎設施概念股同步重挫，包括 CoreWeave 股價單日大跌 13%，Nebius 跌幅更達 15%。

不過，傑富瑞認為，Meta 基礎設施主管日前在 Scale AI Conference 上的說法顯示，公司 AI 建設仍處於早期階段。目前首座大型多 GW AI 叢集「Prometheus」已於 7 月正式啟用，並投入大型 AI 模型訓練，顯示公司仍持續擴大 AI 運算能力。

報告指出，目前 AI 產業真正的瓶頸早已不只是 GPU，而是逐步擴大至 CPU、記憶體、儲存設備及整體資料中心基礎設施，供給仍遠低於市場需求。

傑富瑞引用產業調查表示，目前 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 及微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 三大雲端服務商未來六個月的 AI 算力幾乎全數售罄，不僅沒有價格競爭，算力租用價格反而持續上升，顯示市場不存在外界擔憂的「算力過剩」。

報告估計，目前 Meta AI 基礎設施利用率約 65%，仍有部分閒置產能可供外部客戶使用。傑富瑞認為，這代表 Meta 擁有足夠彈性發展新業務，而非意味著公司投資過度。

分析師 Brent Thill 指出，目前三大雲端平台累積等待中的 AI 算力需求 (backlog) 合計高達約 2 兆美元，對任何具備資本實力與技術能力的新進業者而言，都代表龐大的市場機會。

傑富瑞預估，2026 年四大超大型雲端服務商，包括微軟 (Microsoft) (MSFT-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 及 Meta Platforms (META-US)，全年資本支出將達 6,200 億至 7,700 億美元，年增幅約 65% 至 74%，反映 AI 基礎建設競賽仍持續加速。

報告並將 Meta 策略比擬 AWS 早期發展模式。當年 AWS 最初是為支援亞馬遜電商旺季需求而建置運算資源，後續將閒置產能對外出租，最終發展成全球最大雲端服務平台。

傑富瑞認為，Meta 未來也可將 AI 算力由成本中心轉變為獲利來源，提高資料中心利用率、改善投資資本報酬率 (ROIC)，創造更多自由現金流，再投入更大規模 AI 建設，形成正向循環，而非降低資本支出。

在估值方面，傑富瑞表示，目前 Meta 約 18 倍預估本益比，相較其他大型科技股仍具吸引力。報告預估，公司每股獲利 (EPS) 可望達 35 美元，並維持 825 美元目標價，較當前股價仍有約 41% 的上漲空間。

傑富瑞指出，即使 AI 與雲端業務短期尚未明顯貢獻獲利，Meta 核心廣告業務依然穩健。公司 2026 年第一季營收達 563 億美元，年增 33%，持續提供強勁現金流支撐 AI 投資。

此外，傑富瑞產業調查顯示，高達 95% 的受訪企業預期 2026 年雲端預算將持續增加，全球雲端支出成長率也將由 2025 年的 9.6% 升至 10.1%，反映 AI 驅動的資料中心需求依然快速成長。

不過，報告也提醒投資人須留意執行風險。分析師坦言，Meta 切入企業級雲端服務市場「真的很晚」，目前亞馬遜 AWS 已掌握接近 50% 的全球雲端市場，Meta 仍需建立企業銷售團隊、客戶服務體系及企業資安能力，初期可能必須先從中小企業客戶開始拓展，再逐步挑戰大型企業市場。

傑富瑞同時指出，四大雲端業者今年已累計發行約 1,440 億美元債券，高於 2025 年全年的 830 億美元，顯示 AI 基礎建設愈來愈依賴舉債融資。若未來 AI 投資報酬率不如市場預期，超大型資本支出周期仍可能面臨修正壓力。

此外，報告也提到，Meta 目前 AI 模型能力仍落後市場最先進模型，若未能持續縮小與競爭對手差距，將影響未來企業雲端服務競爭力。

另一方面，Alphabet 旗下 Google 近期因自身算力供應吃緊，已限制 Meta 使用 Gemini AI 模型資源，也反映 AI 算力已成為超大型科技公司間的重要戰略資源。傑富瑞認為，Meta 正式跨入企業雲端市場後，勢必將與亞馬遜、微軟及 Alphabet 展開更直接競爭，未來不排除出現價格競爭或排他合作等市場變化。