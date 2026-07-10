鉅亨網編譯許家華
投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 最新發布研究報告指出，市場近期對 Meta Platforms (META-US) 資本支出可能放緩的擔憂遭到過度解讀。該行認為，Meta 出售部分閒置 AI 算力並非代表算力過剩或削減投資，而是希望提高基礎設施使用效率、拓展企業雲端服務能力，長期甚至有望複製亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 旗下 AWS 的成功模式，為公司打造第二條成長曲線。
報告由傑富瑞資深網路分析師 Brent Thill 於 7 月 8 日發布，核心論點指出，Meta 的 AI 基礎建設「遠未結束」，市場目前對 AI 資本支出的疑慮本末倒置，公司正將龐大的 AI 基礎設施投入，逐步轉化為具有戰略價值與商業回報的新業務。
這份報告發布前，Meta 股價曾劇烈波動。市場先因媒體報導 Meta 考慮對外出租部分 AI 算力，7 月 1 日股價一度大漲 9%；但隔天投資人又擔心公司 AI 投資過度、算力需求放緩，股價回跌近 4%，並拖累 AI 基礎設施概念股同步重挫，包括 CoreWeave 股價單日大跌 13%，Nebius 跌幅更達 15%。
不過，傑富瑞認為，Meta 基礎設施主管日前在 Scale AI Conference 上的說法顯示，公司 AI 建設仍處於早期階段。目前首座大型多 GW AI 叢集「Prometheus」已於 7 月正式啟用，並投入大型 AI 模型訓練，顯示公司仍持續擴大 AI 運算能力。
報告指出，目前 AI 產業真正的瓶頸早已不只是 GPU，而是逐步擴大至 CPU、記憶體、儲存設備及整體資料中心基礎設施，供給仍遠低於市場需求。
傑富瑞引用產業調查表示，目前 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 及微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 三大雲端服務商未來六個月的 AI 算力幾乎全數售罄，不僅沒有價格競爭，算力租用價格反而持續上升，顯示市場不存在外界擔憂的「算力過剩」。
報告估計，目前 Meta AI 基礎設施利用率約 65%，仍有部分閒置產能可供外部客戶使用。傑富瑞認為，這代表 Meta 擁有足夠彈性發展新業務，而非意味著公司投資過度。
分析師 Brent Thill 指出，目前三大雲端平台累積等待中的 AI 算力需求 (backlog) 合計高達約 2 兆美元，對任何具備資本實力與技術能力的新進業者而言，都代表龐大的市場機會。
傑富瑞預估，2026 年四大超大型雲端服務商，包括微軟 (Microsoft) (MSFT-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 及 Meta Platforms (META-US)，全年資本支出將達 6,200 億至 7,700 億美元，年增幅約 65% 至 74%，反映 AI 基礎建設競賽仍持續加速。
報告並將 Meta 策略比擬 AWS 早期發展模式。當年 AWS 最初是為支援亞馬遜電商旺季需求而建置運算資源，後續將閒置產能對外出租，最終發展成全球最大雲端服務平台。
傑富瑞認為，Meta 未來也可將 AI 算力由成本中心轉變為獲利來源，提高資料中心利用率、改善投資資本報酬率 (ROIC)，創造更多自由現金流，再投入更大規模 AI 建設，形成正向循環，而非降低資本支出。
在估值方面，傑富瑞表示，目前 Meta 約 18 倍預估本益比，相較其他大型科技股仍具吸引力。報告預估，公司每股獲利 (EPS) 可望達 35 美元，並維持 825 美元目標價，較當前股價仍有約 41% 的上漲空間。
傑富瑞指出，即使 AI 與雲端業務短期尚未明顯貢獻獲利，Meta 核心廣告業務依然穩健。公司 2026 年第一季營收達 563 億美元，年增 33%，持續提供強勁現金流支撐 AI 投資。
此外，傑富瑞產業調查顯示，高達 95% 的受訪企業預期 2026 年雲端預算將持續增加，全球雲端支出成長率也將由 2025 年的 9.6% 升至 10.1%，反映 AI 驅動的資料中心需求依然快速成長。
不過，報告也提醒投資人須留意執行風險。分析師坦言，Meta 切入企業級雲端服務市場「真的很晚」，目前亞馬遜 AWS 已掌握接近 50% 的全球雲端市場，Meta 仍需建立企業銷售團隊、客戶服務體系及企業資安能力，初期可能必須先從中小企業客戶開始拓展，再逐步挑戰大型企業市場。
傑富瑞同時指出，四大雲端業者今年已累計發行約 1,440 億美元債券，高於 2025 年全年的 830 億美元，顯示 AI 基礎建設愈來愈依賴舉債融資。若未來 AI 投資報酬率不如市場預期，超大型資本支出周期仍可能面臨修正壓力。
此外，報告也提到，Meta 目前 AI 模型能力仍落後市場最先進模型，若未能持續縮小與競爭對手差距，將影響未來企業雲端服務競爭力。
另一方面，Alphabet 旗下 Google 近期因自身算力供應吃緊，已限制 Meta 使用 Gemini AI 模型資源，也反映 AI 算力已成為超大型科技公司間的重要戰略資源。傑富瑞認為，Meta 正式跨入企業雲端市場後，勢必將與亞馬遜、微軟及 Alphabet 展開更直接競爭，未來不排除出現價格競爭或排他合作等市場變化。
整體而言，傑富瑞認為，市場將 Meta 對外提供 AI 算力誤解為 AI 投資降溫，但實際上，公司正藉由提高算力利用率與發展企業雲端服務，建立可支撐更大規模 AI 投資的新商業模式。在全球 AI 算力仍嚴重供不應求的背景下，Meta 長期 AI 布局與企業雲端業務仍具相當大的成長潛力。
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