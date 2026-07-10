鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 15:10

《Marketwatch》報導，美國科技優勢持續吸引全球資金湧入股市，但支撐美元多年的美國公債需求卻逐漸降溫。德銀 (Deutsche Bank) 最新報告指出，美國如今越來越依賴外資流入股市，而非買進公債來支撐資金需求，意味著美元過去仰賴債市提供的「避風港」角色正在削弱，未來波動風險恐進一步升高。

德銀外匯策略師 Mallika Sachdeva 在最新報告中表示，美國外交政策的戰略轉向正削弱全球投資人對美國公債的需求，但另一方面，美國在人工智慧 (AI) 等科技領域的領先地位，又持續吸引大量國際資金流入美股，形成兩股相互拉鋸的力量。

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Sachdeva 指出，股票資金流向通常具有短期、波動性高的特性，債券資金則相對長期且穩定。如今，美國透過外資流入股市取得的資金，已經超過外資買進美國公債的資金，顯示美國對股票資金的依賴正持續提高。

她表示，過去每逢全球經濟衰退或金融市場震盪，資金往往流向美國公債，不僅壓低殖利率，也支撐美元走勢，因此海外投資人持有美國公債時，通常不需要進行匯率避險。但隨著全球對美國公債需求下降，這種長期支撐美元的機制正逐漸改變。

Sachdeva 也指出，歐洲近年積極推動「戰略自主」(Strategic Autonomy)，持續增加國防與能源支出，未來可能動用原本以美元資產形式持有的部分資金，進一步降低對美元資產的配置。

此外，美國公共財政持續惡化，國債規模正邁向 40 兆美元，但美國企業獲利持續成長，使得股票對投資人的吸引力高於公債，也促使更多國際資金流向美股。

德銀認為，海外散戶投資美股的便利性提升，也進一步推升資金流入。報告指出，南韓散戶持續加碼美股，日本投資人則受惠於日本個人儲蓄帳戶制度 (Nippon Individual Savings Account，NISA)，更加容易布局海外股票市場。

Sachdeva 在拜訪美國與亞洲客戶後也發現，美國投資人普遍看好 AI 與區塊鏈技術發展，尤其穩定幣 (Stablecoin) 與資產代幣化 (Tokenization) 的普及，有望吸引更多全球資本流入美元體系，成為支撐美元的新力量。

除了資金流向改變外，德銀也提醒，亞幣估值偏低，可能成為美元中長期面臨的另一項挑戰。