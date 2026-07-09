鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 07:10

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (9 日) 簽署公告，依據《1962 年貿易擴張法》 (Trade Expansion Act of 1962) 第 232 條款 (Section 232)，指示美國商務部與美國貿易代表署 (USTR) 與貿易夥伴展開談判，針對商用飛機、噴射引擎及相關零組件進口對美國國家安全構成的威脅尋求解決方案，並保留未來採取進一步進口限制或關稅措施的權力。

根據白宮公布的「事實清單」 (Fact Sheet)，川普政府要求商務部與美國貿易代表署共同與各國協商，重點討論外國進口產品對美國商用航太產業健康發展的影響。

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公告指出，商務部長須持續向總統回報相關情況。若公告發布後 180 天內未能達成相關協議、協議未獲落實，或無法有效消除國安風險，川普可依據 232 條款進一步調整商用飛機、噴射引擎及相關零組件進口措施，包括祭出新的關稅或其他限制措施。

白宮表示，商用飛機、航空引擎及相關零件攸關美國經濟與國家安全。美國政府仰賴大型商用飛機執行軍事任務、緊急救援、公務運輸及部隊與貨物運送等重要工作，因此維持完整的商業航太產業鏈具有戰略重要性。

白宮指出，美國航空產業近年面臨外國政府長期市場干預，導致美國製造商全球市占率遭侵蝕，進一步削弱國內製造能力，造成技術勞工流失、產業整併及生產成本攀升。

白宮警告，若美國無法維持健全的商業航太產業生態系，將提高國防產業供應鏈成本，增加供應不確定性，並延長軍用飛機、航空引擎及零組件交付時間。

川普政府強調，美國商用飛機製造業及其供應鏈不僅是高附加價值產業的重要支柱，也是推動工業創新、提升薪資與創造高品質就業的重要引擎。

川普始終主張美國國家安全與經濟實力建立在強大的製造業基礎之上。川普第一任期即運用 232 條款對鋼鐵與鋁產品加徵關稅，認為此舉有助於扭轉長期全球化政策對美國關鍵產業造成的衝擊。